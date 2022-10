Oroszország felmondta a megállapodást, de 12 gabonaszállító hajó így is elhagyta Ukrajnát

nepszava.hu;

Oroszország;Ukrajna;hajók;gabonaexport;Dmitrij Peszkov;orosz-ukrán háború;

2022-10-31 14:33:00

Az oroszok Ukrajnát hibáztatják a krími flottájuk elleni dróntámadások miatt, a Kreml pedig nem garantálja az éhezőknek szánt szállítmányok biztonságát.

Tizenkét gabonaszállító hajó indult el Ukrajnából annak ellenére, hogy Oroszország kilépett a Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött gabonaügyletből – írja a The Guardian Olekszandr Kubrakov ukrán infrastrukturális miniszter hétfő reggeli Twitter-bejegyzése nyomán. A tárcavezető kiemelte, az ENSZ és a török ​​delegáció tíz ellenőrző csoportot biztosít 40 hajó ellenőrzésére, amiről az oroszokat tájékoztatták.

Olekszandr Kubrakov később közzétett egy fotót is a 40 ezer tonna gabonával megrakott Ikaria Angel nevű teherszállító hajóról, amely szintén elhagyta elhagyta az ukrán partokat.

A Reuters szerint az ukrán kikötőkből újraindult élelmiszerexport arra utal, hogy „egy szörnyű forgatókönyvet sikerült elkerülni” azután, hogy Oroszország szombaton bejelentette, hogy felfüggeszti szerepét az ENSZ által támogatott programban, amely a teherhajókat kíséri át a Fekete-tengeren. Nemzetközi tisztségviselők attól tartottak, hogy Moszkva ismét blokádot hirdet a gabonakivitellel szemben.

Today 12 ????s left ???????? ports. @UN & ????????delegations provide 10 inspection teams to inspect 40 ????️s aiming to fulfill the #BlackSeaGrainInitiative . This inspection plan has been accepted by the ???????? delegation. The russian delegation has been informed.

Oroszország azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy ők ásták alá a gabonaexport-megállapodást, miután dróntámadást intéztek az orosz flotta ellen a Krímben. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a szerződés „aligha kivitelezhető, mivel a szállítmány biztonságát nem lehet garantálni”. Ukrajna szerint viszont éppen az oroszok „zsarolják éhínséggel a világot”.

Az Ukrajnából útnak indított 12 hajó összesen 354 500 tonna gabonát szállít, ami a legtöbb egy nap alatt szállított mennyiség a program kezdete óta, de egyelőre bizonytalan a helyzet, hogy rendben folytatódnak-e a szállítások, és a biztosítótársaságok ilyen körülmények között hozzájárulnak-e a további hajózásokhoz.

The IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left ???????? ports. This is the 7th ????️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168