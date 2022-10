nepszava.hu;

Magyarország;törvény;kínzás;abortusz;Orbán Balázs;Kid Rock;

2022-10-31 13:30:00

„Eléggé úgy hangzott, mintha kínoznák az anyákat” – Kid Rock elmesélte, mit mondott neki Orbán Balázs

Az amerikai énekes szerint „Orbán Viktort négyévente újraválasztják örökké már vagy 12 éve”.

Nemrég a török miniszterelnök jobbkeze járt nálam Nashville-ben – idézte hétfőn a 444 Kid Rock ötszörös Grammy-díjas rocker vasárnapi élménybeszámolóját, amelyet a politikai talkshow-k egyik nagy alakja, Bill Maher nemrég indított YouTube-csatornáján, a Club Randomon lehet hallani. A műsorban Bill Maher megkérdezte, hogy valóban a török miniszterelnökről volt-e szó. Az énekes előbb igennel válaszolt, majd helyesbített: – Ja, nem, a magyar miniszterelnök jobbkeze, bocsánat.

Kid Rock – polgári nevén Robert James Ritchie – szerint a magyar kormány emberei keresték meg, s az illető, akit nem nevezett meg „valami jobboldali cuccról akart beszélni” vele, amit Magyarországon csinálnak. – Nagy rajongóim, épp itt voltak az Államokban, bla-bla-bla. Hát ez kurva fura, persze, hogy benne vagyok – mondta Kid Rock.

A Népszava szeptember 15-én számolt be arról, hogy Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök akkor éppen Amerikában turnézó politikai igazgatója aznap feltöltött egy képet magáról a Facebookra Kid Rock társaságában, aki korábban Pamela Anderson férje volt. Orbán Balázs azt tudatta a nyilvánossággal, hogy „a zene amerikai fővárosában, Nashville-ben meglátogattuk Kid Rock barátunkat”, aki megmutatta nekünk csodás birtokát, és elmesélte, hogy mennyire tiszteli Magyarországot, illetve azt a munkát, amit a magyar kormány végez a nyugati értékek védelme érdekében.

Az énekes, aki Donald Trump támogatója volt korábban, most vasárnap részleteket is elárult, hogy miről is beszélgettek, a nem török, hanem immár tisztázottan magyar politikussal. Az abortuszról, amely kérdésben amúgy a zenésznek nem tetszik, hogy az amerikai konzervatívok, vagyis a republikánusok a kérdést kezelik, s felhozta, nekik is meg szokta mondani, hogy „vegyétek le a kezeteket” erről a dologról. – Szóval jött ez a csávó a házamba, tudod, ők elég jobboldaliak, Orbán Viktort négyévente újraválasztják örökké, már vagy 12 éve – mesélte Kid Rock, majd felidézte, mit mondott neki a magyar:

Kid Rock végül mindezt „ijesztőnek és egyben óriásinak” tartotta, s hozzátette, „sok minden átfutott a fején, hiszen ez eléggé úgy hangzott, mintha kínoznák az anyákat”.