Népszava;

Ingatlan;lakás;alku;árkülönbség;

2022-11-02 09:31:00

Most lehet jól alkudni a lakásokra és házakra, 10 százalékot is elérhet a meghirdetett és a végső eladási ár közötti különbség

Jobban le tudnak faragni az ingatlanárakból az utóbbi időben a vásárlók.

Az Otthon Centrum adatai szerint az alku az összes település- és ingatlantípus esetében nőtt a harmadik negyedévben. A használt házak esetében 2,6, a paneleknél 1,9, míg a téglalakásoknál 0,8 százalékkal nagyobb most ennek mértéke, mint az előző negyedévben volt.

A használt házaknál 10 százalékos árengedményt is el tud érni a vevő. Ilyesmi utoljára a Covid járvány tetőzésekor fordult elő, de akkor is csupán átmenetileg. Ezúttal azonban várhatóan a következő negyedévben is tartósan 10 százalék fölött marad az árengedmény – véli Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető. Az alku lehetősége legjobban a külső pesti kerületekben nőtt meg, ahol a 12,7 százalékos átlagos árengedmény a duplája az előző negyedéves értéknek. Kicsivel 10 százalék felett volt az alku mértéke a 25 ezer főnél kisebb településeken, valamint a megyei jogú városokban is.

A panellakásoknál átlagosan 6,1 százalékos árengedmény lehetőségét mérte az Otthon Centrum, ami 1,9 százalékkal magasabb az előző negyedévinél. Erre szintén a Coviddal terhelt év elején volt legutóbb példa. A távhő ára változatlan, de a változás szele a jelek szerint már elérte a panelokat is – jegyezte meg Soóki-Tóth Gábor. Az alku mértéke településtípusonként 5,1-7,4 százalék között alakult. Budapest belvárosában, valamint a megyei jogú városokban 7, a régióközpontokban 6, Budán és a külső pesti kerületekben 5, míg az agglomerációban 5,6 százalékot lehetett lecsípni a panelok árából.

A használt téglalakások esetében 6,1 százalék volt az alku mértéke, ez azonban az előző negyedévhez képest csak 0,8 százalékos emelkedést jelent. Egyelőre itt érezhető a legkisebb változás, ez az érték a tavalyi negyedik negyedévben volt utoljára magasabb. A legnagyobb árengedmény az 5 ezer főnél kisebb településeken volt, ahol 16 százalékot engedtek az árból az eladók. A legtöbb térségben azonban 5-7 százalékos volt az alku mértéke.