2022-11-03 19:54:00

Aggódhatnak a demokraták, a republikánusoknak áll a zászló a jövő keddi félidős választásokon

A képviselőházban szinte borítékolható a jobboldali többség, a szenátusban viszont rezeg a léc. A szavazókat inkább a gazdaság helyzete foglalkoztatja, pedig a demokrácia jövője is a döntésükön múlhat.

Célegyenesbe fordult a kampány az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amelyen a képviselőház összes mandátumáért, a százfős szenátus 35 székéért, több tucat államban pedig a kormányzó és más tisztségekért versenyeznek a jelöltek. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a helyzet az ellenzéknek - jelen esetben a Republikánus Pártnak - kedvez. Idén még az átlagosnál is jobban érvényesül ez a dinamika, mert a gazdasági nehézségek miatt hivatalban lévő elnök kifejezetten népszerűtlen: Joe Bidennek 42 százalék körül mozog a támogatottsága, ami csak hajszálnyival jobb, mint elődjének, Donald Trumpnak négy évvel ezelőtt mért adata.

A republikánus jelöltek esélyeit növeli, hogy sikeresen meglovagolták a rekordmagas infláció miatti elégedetlenséget, valamint az erőszakos bűnözéssel és az illegális migrációval való - gyakran rasszista felhangú - riogatás is bejött nekik. A kormányzó demokraták ezzel szemben a legfelsőbb bíróság júniusban kihirdetett, az abortusz alkotmányos jogát megszüntető ítélete által kiváltott felháborodást igyekeztek kihasználni. Nyáron még működőképesnek látszott e stratégia, ám azóta ez a téma visszaszorult a közbeszédben.

Jóllehet, lenne miért aggódni: azzal, hogy Trump a demokratikus hagyományokat felrúgva máig nem ismerte el a 2020-as választási vereségét, szélsőjobboldali megmondóemberekkel karöltve - megalapozott bizonyítékok nélkül - kétségeket ébresztett a szavazás tisztasága felől és tavaly január 6-án puccskísérletre bujtott fel, máig begyógyulatlan sebet ejtve a demokratikus berendezkedésen. Trump azóta pedig jelentősen növelte párton belüli befolyását. A választáson induló republikánusok zöme - a Washington Post kimutatása szerint - tett a 2020-as végeredményt elutasító vagy kétségbe vonó nyilatkozatot is, köztük olyan jelöltek is, akik a különböző államokban a választás lebonyolításáért és hitelesítéséért felelős főügyészi, illetve államminiszteri posztokra pályaznak. Amennyiben ilyen személyek mandátumot szerezhetnek, akkor 2024-ben akár a Trump által 2020-ban erőltetett forgatókönyv bekövetkezhet; vagyis a republikánus tisztségviselők önkényesen felülbírálják az urnáknál kifejezett népakaratot. Bármennyire is komoly a fenyegetés, a választók számára szembetűnőbb a benzinkutak kijelzőjén viszontlátott üzemanyagárak növekedése, mint a politikai rendszerük bizonytalan jövője.

A szavazás előtti véghajrára ezért Biden igyekezett pozitív gazdasági üzenettel előállni, ehhez pont kapóra jött, hogy az első két negyedéves csökkenést követően

Az elnök ezt igyekszik a folytatódó gazdasági talpraállás bizonyítékaként bemutatni.

A Demokrata Párt az utolsó két hétre egy másik csodafegyverrel is előrukkolt, a függetlenként, vagyis egyik párthoz sem regisztrált szavazók körében máig népszerű Barack Obama korábbi elnök is beszállt a kampányba a legfontosabb csatatérállamokban. A demokratáknak pedig minden segítség elkél: a közvélemény-kutatások alapján előrejelzéseket készítő FiveThirtyEight portál szerint mindössze 17 százalék esélyük van a képviselőházi többség megtartására. A szenátusnál már kétesélyes a választás kimenetele, de ez szintén a republikánus kampány erejét mutatja: szeptember közepén a demokratáknak 71 százalékos esélye volt a többség megőrzésére, de mára ez 49 százalékra zsugorodott.

A Demokrata Párt vezetése leginkább abban reménykedhet, hogy az utóbbi évek jelentősebb választásain a republikánusokat alulmérő közvélemény-kutatók túlkompenzálták modelljeiket és ezúttal a konzervatív tábor nagyságát becsülik felül. A baloldalnak bizakodásra adhat okot, hogy a demokrata szimpatizánsok által szívesebben igénybe vett korai szavazáson eddig már több mint 27 millióan adták le voksukat. Ez a 2018-as rekordnak számító részvételi arányt közelíti dacára annak, hogy a 2020-as csalásokról szóló Trump-féle konteók nyomán 20 államban is szigorították a voksolásra vonatkozó szabályokat. A papírforma mégis az, hogy a republikánusok fognak tarolni jövő keddi félidős választásokon.