Fél óra után kiküldték a diákokat és a tanárokat az oktatásról szóló parlamenti vitanapról, Pintér Sándor ahhoz sem vette a fáradságot, hogy megjelenjen

Az oktatás helyzetéről vitázott csütörtök délután az Országgyűlés, de a több órás parlamenti ülést épp azok nem hallgathatták végig, akik a leginkább érintettek.

A legutóbbi házszabályok értelmében ugyanis a pedagógusok és diákok egy-egy meghívott csoportja mindössze fél órát tölthetett a karzaton, az időkeret lejárta után pedig a teremőrök kísérték ki őket. A vitát kezdeményező Momentum frakció ezt úgy oldotta meg, hogy három 20-30 fős csoportra osztotta a meghívottakat, akik fél óránként váltották egymást, igaz, a vita végéig így sem maradhatott mindenki.

A meghívottak között volt Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke is, aki nevetségesnek nevezte a szabályozást, de magától a vitától sem várt sokat.

Talán annyi értelme volt az ülésnek, hogy ismét napirendre kerülhettek az oktatás problémái - nyilatkozta a Népszavának Gosztonyi Gábor.

Ahogy az várható volt, az ellenzéki képviselők a kormányoldalt bírálták, míg a fideszes és KDNP-s képviselők – akik egyébként a szokásosnál nagyobb számban voltak jelen – legtöbbször a 2010 előtti kormányzat hibáit emlegették fel 12 év távlatából is. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb ígéretet tett arra, hogy két hónap múlva esedékes lehet a pedagógusbérek emelése, persze csak ha sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal az uniós támogatásokról.

ám ez azóta sem történt meg, pedig az Orbán-kormány akkor még nem is brüsszelezett.

A fideszes, KDNP-s felszólalók többször említették, tisztelik a pedagógusokat, Csárdi Antal, az LMP képviselője szerint viszont azt nem lehet tiszteletnek nevezni, hogy még mindig a 2014-es minimálbér a tanárbérek vetítési alapja. A Momemtum képviselői egyébként határozati javaslatban nyújtották be az elmúlt hetek tiltakozó akciói során a tanárok, diákok, szülők által megfogalmazott követeléseket: egyebek mellett önálló oktatási minisztériumot, értékálló bérezést, a sztrájkjog korlátozásának eltörlését, az oktatás megújításáról érdemi, nyilvános párbeszédet szeretnének.