„Viktor bezáratta, ezen nincs mit kertelni, bányászok százai kerültek miattuk utcára”

Napszámosok nélkül több területen, például metszéskor vagy szüret idején „meghalna” a mezőgazdaság. A földeken leginkább már csak az idősebbek hajlonganak, a fiatalok celebek vagy menedzserek akarnak lenni, nem fizikai munkások.

A 69 esztendős Goór István húsz évig dolgozott Borsod megyében a Putnok-királdi bányában vájárként, mozdonyvezetőként, gépkezelőként. Jó élete volt, a bányászokat annak idején megbecsülték, nem volt gond, ha ki kellett cserélni a szobabútort, nyaralni vinni a családot.

A 2000-es évek elején azonban lakat került a bányára.

– Viktor bezáratta. Ezen nincs mit kertelni. Most azon vannak, hogy újranyissák a bányákat, de mégiscsak ők voltak azok, akik lakatot tettek ezekre az üzemekre, és bányászok százai kerültek miattuk utcára. Persze, aki lehúzott a föld alatt húsz évet, annak biztosan akadt olyan betegsége, ami miatt „rokkantosították” – nekem is volt ilyen, reuma, vérnyomás, ízületek: ahova nyúlt az orvos, ott bajt talált – mondta a nyugdíjas mályinkai férfi.

Kétkezi keresmény

Az egri Nagy-Eged-hegy tőszomszédságában vagyunk, a Dula-család területén, a Czigléd-dűlőben, ahol éppen az utolsó Cabernet Sauvignon- táblákat szüretelik a napszámosok. Közülük való Goór István is, aki a százhúszezer forintos nyugdíjából nem tudna megélni, ha nem ülne be reggelenként a mikrobuszba, és nem dolgozna kora délutánig kint a szőlőültetvényeken. Nem egyedül hajladozik idős emberként: a tizenöt tagú brigád legalább kétharmada nyugdíjas. A Farkaslyukból, Dédestapolcsányból, Bánhorvátiból, Nagyvisnyóról, Mályinkáról naponta Egerbe ingázók többsége megérdemelné, hogy otthon pihenve élvezze nyugdíjas napjait, ehelyett napszámba járnak, hogy így egészítsék ki alacsony jövedelmüket. Lakatos Jánosné korábban csecsemőgondozó volt, a mellette szőlőt szedő Simon Józsefné pedig fiatalabb korában a parasznyai erdészet erdőmunkásaként kereste a kenyeret. Egyiküktől sem idegen a kétkezi munka, a házuk körül mindig volt kis kert, termőföld, igaz, szőlőt metszeni itt, az Eger környéki területeken tanultak. Hogy miért nincsenek köztük fiatalok, arra egyszerű a válaszuk: a húsz-harmincéves korosztály tagjai nem fizikai munkából akarnak megélni, inkább menedzserek, reklámszakemberek vagy celebek szeretnének lenni.

A szőlősorok között azért találkozunk egy középkorú csapattal is. Farkaslyuki romák, akik hosszú évek óta dolgoznak együtt, és ha betegség miatt kiesik közülük valaki, a rokonságból pótolják. Vezetőjük, Harkály Róbert korábban szintén vájár volt, csak ő nem Királdon, hanem Farkaslyukban. Azt a bányát is becsukták, neki pedig nem lett később a környéken bejelentett, nyolcórás állása. Most vele tüsténkedik a fia, a felesége, és egy közeli barátjuk is, aki régebben Ausztriában dolgozott építkezéseken, de most itthon próbál megélhetést találni. Érzékeljük, hogy kissé elválik egymástól a roma és nem roma brigád a szőlőben, egyik az egyik, másik a másik sort viszi. Mindenre nem adnak különösen magyarázatot, azt mondják, így szokták meg: a nagy brigádon belül kis brigádok alakulnak. Akik egy faluban élnek, azok egymás mellett szeretnek dolgozni, mert közösek az élményeik, az ismerőseik és a történeteik.

A Dula-dűlőben

Az egri szőlész-borász Dula Áron felmenői mindig is szőlővel és a borral foglalkoztak, ebből élt és él a család. Édesapja, Dula Bence sokáig egri hegybíróként tevékenykedett, nagyapjáról dűlő van elnevezve. Idénymunkásokat folyamatosan alkalmaznak, sokan már-már családtagként tartoznak hozzájuk. Kialakultak rituálék: minden évben elvitték egyszer a brigádot valamelyik gyógyfürdőbe, kirándulni, s karácsony előtt nagy közös vacsorával vendégelték meg őket. Ezek az események azonban az utóbbi években a koronavírus miatt elmaradtak.

A hazai bortermelés piaca egyre szűkül, a szőlőből egyre nehezebb megélni. Korábban úgy tartották, egy öt-hathektáros terület eltart egy családot, ez azonban már egyre kevésbé igaz.

– Tizenöt évvel ezelőtt az azóta megszűnt egri borkombinát 140 forintért vett át egy kilogramm szőlőt, és akkor egy napra 1700 forintot kellett fizetni a napszámosoknak. Ma egy kiló szőlőért 100 forintot ad a felvásárló, a napszámosok díja pedig naponta 8500-9000 forint, plusz emberenként immár napi 1000 forint az egyszerűsített foglalkoztatás közterhe. Látszik, mennyire felborultak az arányok és nem a jövedelmezőség irányba – mondta a szőlész. Hozzátette: ha főállásban kellene foglalkoztatniuk az embereket, végképp nem érné meg szőlőt termelni, a minimálbért fejenként hetvenezer forinttal terhelő munkáltatói költségeket már nem tudnák kitermelni.

Mivel egyre kevesebb a hadra fogható alkalmi munkavállaló, akad olyan nagyobb vállalkozás, amelyik inkább főállásban alkalmazza a szőlőmunkásokat, mintsem elveszítse az embereit. Ez főként azoknak a napszámosoknak kedvez, akiket korábban egy-egy mikrobusszal rendelkező csapatszervező gyűjtött össze reggelenként a környékbeli falvakból. A nap végén – mivel a borászati vállalkozás az egyszerűség kedvéért vele szerződött – ő kapta kézhez a pénzt, majd szétosztotta azt a többiek között, de a napi bér felét fuvar-, és szervezési költség címén magánál tartotta. Beszéltünk olyan borásszal, aki emiatt inkább főállásban foglalkoztatta volna az embereket, ők azonban ezt visszautasították. Kiderült: hiteleket, tartozásokat görgettek maguk előtt, aminek részleteit a hivatalos havi bérből azonnal le kellene vonnia a munkáltatónak.

– Amikor felvettük főállásba a napszámosok egy részét, az nekik és nekünk is egyfajta tanulási folyamatot jelentett – mesélte az egyik egri pincészet vezetője. A korábban naponta pénzhez jutó emberek nehezen tudták megszokni, hogy havonta csak egyszer van fizetés, és akkor egy, korábbihoz képest nagyobb összeg jelenik meg a számlájukon. Az első ilyen hónapban pár nap elteltével a brigád több tagja is jelezte az ügyvezetőnek: elfogyott a pénze, előleget szeretne kérni. Eltartott egy darabig, amíg megtanulták beosztani a havi fizetést, hiszen a korábbi beidegződések alapján általában egy-két napra kalkuláltak a bevétellel.

Az előrelátás képessége más területen is hiányzik azokból, akik megszokták, hogy máról-holnapra van csak munkájuk.

– Nem látom az érdeklődést senki szemében. Mikor metszeni kell januárban-februárban, nem érdekeli őket, mivé formálják a növényt, hogyan hoz majd termést, nem gondolkodnak, nem terveznek, nem izgatja őket az eredmény – panaszkodott az egyik Eger környéki szőlő-, és bortermelő. Egy másik arról beszélt, hogy már régóta gépekkel oldja meg a munkák zömét több mint száz hektáros birtokán, mert így egy kilogramm szőlőre nagyjából öt-nyolc forint munkabérköltség esik, ha viszont napszámosokat foglalkoztat, akkor ez az összeg 170 forint, miközben a felvásárlási ár csak 100-120 forint kilónként. Így eleve inkább olyan művelési rendszerben telepítette a szőlőket, hogy kényelmesen elférjen a sorok között a szüretelőkombájn, és csak a kényesebb, kézimunkát igénylő területekre irányít napszámosokat szüret idején.

Máról-holnapra

Bolyki János egri borász, aki a kilencvenes évek vége óta egy összeszokott borsodszentgyörgyi napszámos csapattal dolgozik, ezzel ellentétben azt mondja: nagyon megbecsüli a napszámosokat, hiszen hiába vásárolt a 27 hektáros birtokuk megműveléséhez csonkázó-, és szüretelőgépet, egyéb modern eszközt, azt tapasztalta, hogy ezek nem helyettesítik az emberi munkaerőt, nem olyan szépen dolgoznak. A legtöbben az ő brigádjában is nyugdíjasok, van aki több mint hetven éves korában ott hajlong a sorok között. Az átlagos órabér a borvidéken ma 1000 forint, de a szüret előtt Bolyki János úgy döntött: megemeli ezt 20 százalékkal, mert szavai szerinte az élelmiszer-áremelkedések miatt egyre nehezebben élnek meg a kétkezi dolgozók.

Tóth Ferenc egri borász már jócskán túl van a nyolcvanadik életévén, de még mindig szinte naponta kijár az ültetvényre. Náluk kilenc-tíz napszámos dolgozik, Észak-Magyarország több településéről járnak hozzájuk, legtávolabb Ózdról. Ő azt tapasztalta, hogy a szőlőmunkások korábban még megelégedtek a heti kifizetéssel, manapság viszont a nap végén, azonnal kérik a pénzüket. Nem tudnak félretenni, máról-holnapra élnek.