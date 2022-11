nepszava.hu;

emberkereskedelem;büntetés;kényszermunka;vagyonelkobzás;közokirat-hamisítás;csalások;fegyházbüntetés;Fővárosi Törvényszék;

2022-11-04 17:43:00

Öt év fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit emberkereskedelem, kényszermunka, segítségnyújtás elmulasztása miatt

A büntetett előéletű vádlott a rendelkező rész kihirdetése közben rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá, így a határozathirdetés további részén már nem volt személyesen jelen.

Öt év fegyházbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra ítélt emberkereskedelem, kényszermunka, csalás és közokirat-hamisítás, valamint segítségnyújtás elmulasztása miatt a Fővárosi Törvényszék egy férfit, akivel szemben 3 millió forintos vagyonelkobzást is elrendelt – derül ki a bíróság pénteki közleményéből.

Az ítélet szerint a férfi 5 kiszolgáltatott helyzetű személyt szállásolt el különböző – esetenként közművesítés nélküli – ingatlanjain, ahol a sértettek szociális helyzetét, némelyikük alkoholfüggőségét vagy mentális állapotát kihasználva kizsákmányolta őket.

A sértettek feladata az ingatlanok körüli munkák elvégzése, valamint állatgondozás volt, akár napi 10-12 óra időtartamban. Ezenkívül egyiküket rábírta arra is, hogy a közműtartozással terhelt ingatlanát írassa a vádlott lányának nevére, ezzel elkerülve azt, hogy a sértett által örökölt bankhitel miatt az ingatlanra jelzálogot jegyezzenek be. A vádlott valódi célja azonban az ingatlan tulajdonjogának megszerzése volt, amit később felújíttatott, majd haszonnal el is adott.

Néhányuknak munkájukért cserébe a vádlott némi pénzt és kevés ételt adott.

A vádlott a rendelkező rész kihirdetése közben rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá, így a határozathirdetés további részén már nem volt személyesen jelen. A bíróság a váddal, illetve a módosított váddal egyezően mondta ki bűnösnek a férfit, indokolását pedig azzal kezdte, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. A büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként vették figyelembe az időmúlást és a vádlott egészségi állapotát. Súlyosító körülmény volt azonban a terhelt büntetett előélete, illetve a halmazat.

Az ítélet nem jogerős.