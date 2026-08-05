Hackelt hívások hava – A kiberbűnözők mindig pár lépéssel előttünk járnak

A bankok nevében telefonáló csalók próbálkozása talán már egyre ismertebb, így hátha kevesebben dőlnek be nekik. De hogyan csinálják, és miért ilyen népszerű ez a csalási forma? És akad egy másik probléma: néha vétlen emberek telefonszáma kezd keringeni a neten. Tehetünk ellene valamit? Szakértőt, szolgáltatót, jogászt kérdeztünk erről.