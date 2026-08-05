Jelentősen bővült mind a lakossági, mind a vállalati hitelállomány az Erste Banknál az első fél évben – hangzott el a cég sajtótájékoztatóján. A hitelezés felfutása jó hír a várható gazdasági növekedés szempontjából.
Egy ideig senki sem gyanakodott, azonban szép lassan kiderül az igazság.
A Black Friday, illetve a karácsony a csalókat is lázba hozza.
A Covid-járvány idején az operatív törzs tájékoztatóiról megismert Gál Kristóf kisípolva üzent a bűnözőknek, akik legújabban éppen a rendőrség nevében szedik áldozataikat.
A bankok nevében telefonáló csalók próbálkozása talán már egyre ismertebb, így hátha kevesebben dőlnek be nekik. De hogyan csinálják, és miért ilyen népszerű ez a csalási forma? És akad egy másik probléma: néha vétlen emberek telefonszáma kezd keringeni a neten. Tehetünk ellene valamit? Szakértőt, szolgáltatót, jogászt kérdeztünk erről.
Ennek oka az lehet, hogy a programok gyors végrehajtása érdekében a hatóságok lazítottak az ellenőrzési eljárásokon.
A nyomozás tárgya az a 600 ezer font, amelyet az SNP a skót függetlenség ügyének a támogatására gyűjtött 2017-ben, de a pénz szőrén-szálán eltűnt. Az SNP korábbi vezetőjét később vádemelés nélkül szabadon engedték, ám a nyomozás folytatódik.
Az ál-nőgyógyász esetenként ügyvédnek is kiadta magát. Tizenkét millió forintot csalt ki így egy férfitól.
Egy állami céget is megpróbált átejteni.
A nőt több mint 15 év szabadságvesztésre ítélték, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt.
Rendőröknek kellett közbelépniük, hogy mindezt megakadályozzák. Azonban az idős férfi néhány hónappal később így is elhunyt.
Az olasz rendőrség lefoglalta a flamand mester egy festményét. A gyanú szerint az olasz tulajdonosok hamis dokumentumokat használtak fel a kép piaci értékének növelése érdekében.
A rendőrök nem igazán díjazták, hogy a nő így akart küzdeni az infláció ellen.
Navracsics Tibor azonban módosíthatja az Európai Bizottsággal zajlott egyeztetések függvényében.
A büntetett előéletű vádlott a rendelkező rész kihirdetése közben rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá, így a határozathirdetés további részén már nem volt személyesen jelen.
Hat ember ellen emelt vádat az ügyészség, közülük öten más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztésüket töltik.
A hatalom pártja, az Egységes Oroszország az állítólagos voksok felével is megszerezte a kétharmadot. Az igazi ellenzék hiányából a kommunisták profitáltak.
Többhetes bohózattá vált jogászcsapatának pereskedése.
Üzemi mennyiségben vettek külföldi csalók magyar papírokat, közülük 65-en el is jutottak az Egyesült Államokba.
Sorozatosan elkövetett csalások miatt emelt vádat egy Aszód közeli településen élő, 51 éves nővel szemben a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség. A nő ellen tavaly januárban 31 rendbeli internetes csalás miatt indult nyomozás, miután különböző internetes oldalakon kerti medencéket, klímaberendezéseket, kerti bútorokat, babakocsikat, kazánokat, játékkonzolokat kínált eladásra úgy, hogy a termékekkel ténylegesen nem rendelkezett.
Az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok határozottabb és hatékonyabb fellépés mellett kötelezték el magukat a félrevezető utazás- és szállásfoglalási szolgáltatást nyújtó weboldalak ellen.
Vádat emelt az ügyészség három csaló ellen, akik kenőpénz fejében több tíz millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatásokat ígértek - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán.
Football Leaksnek nevezi a Der Spiegel című német hetilap azt a cikksorozatot – és így hívja magát a törvénytelenségeket feltáró szervezet is -, amelynek első része a legutóbbi számban jelent meg, és arról szól, milyen csalások, visszaélések történnek a profi futballban a minél nagyobb profit elérése érdekében. A cikk pontról pontra nyomon követi, milyen jogcímeken vesznek fel horribilis összegeket – melyeket eltitkolnak az adóhatóság elől – olyan világsztárok, mint Cristiano Ronaldo vagy José Mourinho.
Nem jogerősen előzetes letartóztatásba helyezett a Budai Központi Kerületi Bíróság egy ingatlancsalásokkal gyanúsított férfit és egy volt ügyvédet - közölte a fővárosi főügyész.