2022-11-04 18:01:00

Újabb gyanúsított letartóztatását rendelte el Herczeg Zoltán kábítószeres ügyében a bíróság

Herczeg letartóztatásakor egy másik gyanúsítottat is elfogtak, ám őt később szabadon engedték.

A másik gyanúsított letartóztatását is elrendelte a Fővárosi Törvényszék másodfokon eljáró tanácsa Herczeg Zoltán ügyében – közölte az ügyészség a Telexszel.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a divattervezőt október végén tartóztatták le kábítószeres bűncselekménnyel összefüggésben. Vele együtt letartóztattak egy másik személyt is, akit később szabadon engedtek, most azonban az ő letartóztatását is elrendelték.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a másodfokú döntés nyomán a letartóztatás elrendelése mindkét gyanúsított vonatkozásában végleges.

A rendőrség korábban arról számolt be, hogy a letartóztatottak egyikénél összesen körülbelül 100 gramm növényi törmeléket – az elsődleges adatok szerint marihuánát – és 16 gramm kokaingyanús port, a másiknál összesen körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm port – elsődleges adatok szerin kokaint – találtak.

Sajtóbeszámolók szerint Herczeget kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják. A stylist kihallgatása alkalmával a fogyasztást elismerte, a kábítószerrel való kereskedést azonban tagadta.