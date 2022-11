Batka Zoltán;Szalai Anna;

korrupció;EU-s pénzek;Integritás Hatóság;

2022-11-04 21:12:00

Az Orbán-kormány ugyan közelebb került a befagyasztott EU-s pénzekhez, de az kérdéses, valóban erősödik-e a korrupció elleni harc

Kinevezte az Integritás Hatóság vezetőit az államfő.

Felemás képet mutat a kormányzati korrupcióval kapcsolatos uniós aggályok leszerelésére hivatott Integritás Hatóság (IH) új vezetésének összeállítása. Az érintettek karrierje jobbára szakmaiságról árulkodik, de akadnak olyan jelek, amelyek mégis kétségessé teszik, mennyiben remélhető az új hatóságtól a kabinettől teljesen független, érdemi munka.

Mint arról beszámoltunk, Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke csütörtök késő este hozta nyilvánosságra, hogy az új hatóság elnökének Biró Ferencet, elnökhelyetteseinek pedig Holbusz Tímeát és Dabóczi Kálmánt jelöli. Az ÁSZ elnöke döntéséről tájékoztatta Novák Katalin köztársasági elnököt, aki a törvénynek megfelelően pénteken ki is nevezte az Integritás Hatóság új vezetőit. Ezzel a kormány újabb lépést tett a befagyasztott uniós 3000 milliárd feloldása felé: látványos és demonstratív gyorsasággal hozza létre azt IH-t. hogy igazolja, eltökélt a korrupció letörésében. Csak emlékeztetőül: október 14.-én írták ki a pályázatot annak a bizottságnak a tagjaira, amely a hatóság vezetését volt hivatott kiválasztani, ajánlani, három héttel később pedig már ki is nevezték az vezetőket.

A procedúra nemcsak feltűnően gyors, hanem sok elemében meglehetősen átláthatatlan is volt. És maradt is az. A hatóság élére kiválasztottak életrajzát és a kiválasztás szempontrendszerét lapunk elkérte az ÁSZ-tól, de a szervezet nem reagált.

Annyi mindenesetre tudható, hogy Biró Ferenc előző munkahelye, a Pricewaterhouse Coopers (PwC) volt. Az ismert adótanács társaság honlapjának 2020-as hírében az olvasható: „A szakember több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik kockázatkezelési és vállalatirányítási területen. Karrierje során több mint 100 vizsgálatban vett részt, szorosan együttműködve ügyvédi irodákkal.” Kitértek arra is: „Széles körű tapasztalattal rendelkezik komplex vállalati visszaélések és korrupciós ügyek feltárásában, trösztellenes esetek kezelésében, valamint olyan vállalati kultúra létrehozásában, amely etikus módon támogatja az üzleti célok elérését.” Információink szerint az energiaszektorban és a gyógyszeriparban is dolgozott Biró.

A PwC rendre sok állami, illetve a kormányzathoz közeli megbízást kap, dolgozott például a Mészáros-birodalomnak is, és ahogy lapunk feltárta, akadtak kérdéseket felvető együttműködések is, például a Mátrai Erőmű eladása ügyében. Ám tudni kell azt is: a társaság a Big Four-hoz tartozik, azaz a négy legnagyobb adótanácsadó egyike, így kevéssé meglepő, hogy komoly állami, a legnagyobb cégeket, üzleteket érintő megbízásokat kap.

Megkerestük a PwC-t, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen feladatokat végzett náluk Biró Ferenc, dolgozott-e kormányzati megbízásokon de lapzártánkig nem kaptunk válaszokat.

Az elnökhelyettesének kiszemelt Holbusz Tímea egyenesen a „konkurens” hatóságtól, a kormányzati Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságáról (EUTAF) érkezik, a szervezet Különleges Vizsgálatokért Felelős Igazgatóságának vezetője volt. Az EUTAF-nak részben épp az a feladata, mint amit most az IH-ra is bíznak. AZ EUTAF feladatköre ugyanis így szól: „Az uniós támogatások hatékony és szabályszerű felhasználásának elősegítése, Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme: az uniós támogatásokat minél nagyobb mértékben használjuk fel, ne kelljen visszafizetni őket. Ennek egyik támogató eszköze a rendszerellenőrzések során tett, a támogatásokat kezelő intézményrendszer működését javító javaslatok érvényre juttatása; így a szabálytalanságok megelőzése, másik aspektusa pedig a szabálytalanságok megfelelő időben, tagállamon belül történő feltárása”

Mivel az IH-t azért hozzák létre, mert az unió szerint is sok gond volt az EU-s pénzek felhasználásával, ez azt is jelzi, hogy az EUTAF nem végezte kifogástalanul a munkáját. Ennek tükrében különösen érdekes, hogy az EUTAF munkatársát nevezik ki az IH elnökhelyettesének.

A másik helyettes Dabóczi Kálmán lesz. „Tudjunk tükörbe is nézni időnként” – mondta a Parlamentben szeptember elején Dabóczi Kálmán, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökeként a Keresztény Civil Szervezetek 24. Országos Fórumán. A Fidesszel következetesen együtt mozgó hívő katolikus hét gyermekes közlekedési szakember hozzátette azt is: „A politikai közösség azért jött létre, hogy a civil társadalmat szolgálja, amelyből kialakult”.

Dabóczi a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán szerezte első diplomáját, a másodikat az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében. A gazdálkodástudományok doktora. Mielőtt a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) megálmodó és létrehozó Vitézy Dávid vezérigazgatói helyét átvette volna a Közlekedéstudományi Intézetben dolgozott közlekedési tanácsadóként. Előtte megfordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, a gyógyszeriparban, a Postánál, a Molnál és a Magyar Cserkészszövetségben is. 2015 januárjában állt munkába az erősen megnyirbált feladatkörű BKK-nál. Első cégvezetői ötlete a Sztálin előtt tisztelgő számozású trolik átszámozása volt, de túl sokba került volna. Sokan értetlenkedve fogadták személyzeti döntéseit is.

Közlekedésszervezőként alkalmazta a Szegedi Közlekedési Kft. kirúgott cégvezetőjét, majd a BKK informatikai vezetőjévé tette a Synergon Informatikai Nyrt. Futár-projektbe belebukott vezérigazgatóját, Jutasi Zoltánt. Ő volt az is, aki hetekig bizonygatta, hogy miért is volt jogos feljelenteni azt a 18 éves etikus hackert, aki élesben bizonyította, hogy a BKK által frissen bevezetett elektronikus (legalábbis annak mondott) jegyrendszere könnyen kijátszható. Később éppen a soha be nem vezetett e-jegyrendszer lett a végzete. Tarlós István őt tette felelőssé a projekt bukásáért, amelyre 9,2 milliárdot költött a BKK, amelynek jelenlegi vezetője szerint „nem arról van szó, hogy van, de nem működik, hanem egyszerűen nincs”. Menesztése óta elsősorban a Magyar Katolikus Egyház irányítása alatt álló Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökeként tűnik fel, amely keresztény szellemiségű honlapot is indított a „család és életellenes hangok” ellensúlyozására.