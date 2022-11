P. L.;

Szünet és WC nélküli 14 órás munkanapok miatt beperli Jeff Bezost a volt házvezetőnője

Nem először merül fel, hogy az amerikai milliárdos munkavállalói embertelen körülmények között dolgoznak.

Nem biztonságos és egészségtelen munkakörülmények miatt korábbi házvezetőnője beperelte Jeff Bezost és két céget, amelyek állítólag a milliárdos ingatlanjait kezelik. Mercedes Wedaa állításai között egyebek mellett olyanok szerepelnek, minthogy esetenként napi 14 órás munkarendben, szünet nélkül kellett dolgoznia, s ki kellett másznia a mosókonyhából, hogy bejusson egy fürdőszobába - írja a Sky News.

A panasz szerint 2019-ben vették fel a házvezetőnőt egy olyan munkára, amelynek leírásában az szerepelt, hogy „egy család körül dolgozzon anélkül, hogy látnák”. Amikor ugyanis a Bezos család otthon volt, az alkalmazottak csak takarítani léphettek be a házba, így pedig a mosókonyha ajtaját sem használhatták közvetlenül a fürdőszobába való belépéshez, mivel az a lakóhelyhez vezetett. Emiatt ki kellett mászniuk a mosókonyha ablakán egy ösvényre, ahonnan egy gépészeti helyiségen keresztül lehetett a földszinten eljutni a fürdőszobába. Ez a helyzet állítása szerint mintegy 18 hónapon keresztül fennállt. Az ésszerűen hozzáférhető fürdőszobák hiánya miatt Wedaa és a többi házvezetőnő a napjuk nagy részében nem tudta használni a WC-t, ami gyakori húgyúti fertőzésekhez vezetett.

A panaszban egyéb súlyos állítások is szerepelnek, ezek a következők:

Harry Korell, Jeff Bezos ügyvédje szerint Mercedes Wedaa állításai "abszurdak", s azt követően nyújtotta be a keresetet, hogy 9 millió dolláros követelését elutasították. Az ügyvéd azzal is érvelt, hogy Wedaa évente több mint hat számjegyű összeget keresett és vezető házvezetőnőként a saját szüneteiért és étkezési idejéért ő volt a felelős, s az ésszerűen megközelíthető WC hiányát is tagadta, szerinte több fürdőszoba és pihenőhelyiség is rendelkezésre állt az ő, valamint a többi alkalmazott számára. Azt is állította, hogy a házvezetőnőt a teljesítménye miatt bocsátották el.

Wedaa ügyvédje, Patrick McGuigan természetesen másképp látja a dolgot, ügyfelét egész életében keményen dolgozó, hiteles személynek minősítette, akinek állításait szerinte meggyőző bizonyítékok támasztják alá.

Az Amazon volt elnök-vezérigazgatója, Jeff Bezos egyébként korábban is hírhedten könyörtelen munkáltató hírében állt, a cég munkakörülményei legendásan rosszak. Korábbi beszámolók szerint a szünetekkel ott is meglehetősen fukarul bánnak, a csomagszállítók például a szigorú szabályok miatt munkaidőben üvegbe kénytelenek vizelni, de olyan is többször előfordult, hogy a raktárakban dolgozók meghaltak munka közben. A munkavállalók kizsákmányolása mellett ugyanakkor úgy tudni, a közteherviselésben már mérsékelt intenzitással szeret részt venni.