MTI-Népszava;

ügyészség;letartóztatás;emberölés;

2022-11-05 14:36:00

Halálra verte és felgyújtotta ismerősét egy mezőhegyesi férfi

A 25 éves elkövetőt letartóztatták.

Emberölés bűntette miatt szombaton egy hónapra elrendelték a letartóztatását annak a mezőhegyesi férfinak, aki csütörtökön halálra verte, majd benzinnel felgyújtotta egy ismerősét - közölte a Békés Megyei Főügyészség szombaton közleményben az MTI-vel.

A 25 éves elkövető letartóztatását azért kezdeményezték, mert a 15 évig terjedő szabadságvesztésre tekintettel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Attól is tartani lehet, hogy a férfi szabadlábon a bizonyítékok manipulálásával, a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítás eredményességét. Mivel többszörösen büntetett előéletű, így fennáll a bűnismétlés veszélye is. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nem jelentett be, azt az ügyeletes ügyész is tudomásul vette, így véglegessé vált - írták.

A 25 éves férfi csütörtökre virradó éjjel Mezőhegyesen együtt italozott a 44 éves sértettel. Éjfél előtt együtt indultak haza, ám a dél-békési település erdős területén összevitatkoztak, és a férfi olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy a helyszínen életét vesztette. Ezután otthon benzint vett magához, majd a tetthelyre visszament, és felgyújtotta a holttestet. A gyanúsított a helyszín közelében elhagyta a pénztárcáját, az abban talált iratok vezettek a nyomára - olvasható a közleményben.