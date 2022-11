Orbán Viktor megemlékezett a Twitteren az '56-os szabadságharc leveréséről, csak épp az nem jutott eszébe, hogy kik verték le

P. L.;

Orbán Viktor;1956;Guy Verhofstadt;

2022-11-05 17:27:00

Ugyan miért is lenne az lényeges?

Bár Orbán Viktor nemrégiben magát szabadságharcosnak nevezve regisztrált a Twitterre, 1956 vonatkozásában úgy tűnik, mintha egy kissé hiányos lenne az emlékezete.

A kormányfő rövid angol nyelvű bejegyzést közzé, ami eképpen hangzik:

Today is a national day of mourning. They crushed our revolution in 1956, but our love for freedom and sovereignty lives on to this day. #freedomfighters pic.twitter.com/Lf0owzCzqR

A bejegyzést még ellátta a #freedomfigthers azaz #szabadságharcosok hashtaggel is, de valahogy mégis támadhat egy kis hiányérzete a kedves olvasónak, hiszen a miniszterelnök bejegyzéséből az nem derül ki, pontosan kik verték le a szabadságharcunkat, megelégszik a „they” (ők) személyes névmás használatával. Pedig szükség esetén egy történelemkönyvet fellapozva, vagy akár csak bepötyögve a keresőbe könnyedén utánanézhetett volna a megfejtésnek, persze az is lehet, hogy egy olyan gyakorlott szabadságharcos, mint Orbán Viktor, nem tartotta fontosnak megemlíteni ezt az apró körülményt.

Mindenesetre voltak azért, akik segítettek neki a válasz megtalálásában, például Guy Verhofstadt belga európai parlamenti képviselő és volt miniszterelnök, az Orbán-kormány gyakori kritikusa:

‘They’ were Russian imperialists, remember?



‘They’ are doing it all over again in Ukraine… and ‘they’ get support, just like in 1956, from people like you. pic.twitter.com/YmwHtSSBys