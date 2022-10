Szabadságharcosként regisztrált a Twitteren Orbán Viktor

nepszava.hu;

Orbán Viktor;Berlin;twitter;

2022-10-10 15:06:00

A magyar kormányfő most a nemzetközi közvéleményt formálná a maga képére.

Orbán Viktor 2022 októberébe csatlakozott – álla miniszterelnök új platformjának szánt Twitter-oldalán, ahol a kormányfő ötféle minőségében mutatkozott be tömören és röviden.

A regisztrálásról, a „hivatalos Twitter-oldal” indulásáról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta hétfőn az állami hírügynökséget. Hozzátette, a Twitteren angol nyelvű információk jelennek majd meg Orbán Viktor munkájáról és politikájáról, „elsősorban a nemzetközi közvélemény tájékoztatására”.

Sokáig nem hagyta parlagon a hétfőn Berlinbe látogató miniszterelnök az oldalát, és első bejegyzését is megejtette Németországi útjával kapcsolatban, s mint írta, „mozgalmas nap” vár rá a német fővárosban.

Let’s make some noise! From now on you can also follow me on Twitter.



Busy day ahead in Berlin with @Bundeskanzler. Stay tuned! pic.twitter.com/bFc3Im9cBZ