A Viktória-tóba zuhant egy utasszállító repülőgép (videók)

2022-11-06 12:03:00

Legalább 26-an megsérültek a balesetben, őket a közeli kórházba szállították.

A rossz időjárás miatt a tanzániai Viktória-tóba zuhant egy utasszállító repülőgép vasárnap nem sokkal a leszállás előtt az északnyugati Bukoba városában - közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a mentési munkálatok folyamatban vannak.

William Mwampaghale regionális rendőrparancsnok a bukobai repülőtéren újságíróknak azt mondta, hogy a Precision Air légitársaság egyik repülőgépe a repülőtértől mintegy 100 méterre csapódott a vízbe.

A Precision Air, amely az ország legnagyobb magán légitársasága, rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítette a balesetet.

Heves esőzés és sűrű köd zavarta meg a gép leszállását a helyszínen dolgozó mentők szerint.

Albert Chalamila regionális biztos szerint 43-an tartózkodtak a gépen, köztük 39 utas, két pilóta és két légiutaskísérő. Legalább 26-an megsérültek a balesetben, őket a közeli kórházba szállították. Az első információk szerint nem történt haláleset.

