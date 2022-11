Lukasenka: úgy szerettem Vologya Zelenszkijt, mint édes gyermekemet

nepszava.hu;

Fehéroroszország;Aljakszandr Lukasenka;Volodmir Zelenszkij;

2022-11-06 17:00:00

A belarusz diktátor állítja, nem készül arra, hogy odaküldje a katonákat, legalábbis addig, amíg nem lépik át fegyverrel a határaikat.

„Mindenki látta, mennyi mindent tettem Ukrajna érdekében az elmúlt években, ehhez képest az első, aki szankciókat vezetett be ellenünk, az Kijev volt” – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka egy Puhovicsi járásbeli takarmánykészítő üzem átadásán. A videót a Nexta fehérorosz ellenzéki Twitter-oldal tette közzé, amit a 444 fedezett fel.

A belarusz diktátor ezt követően így folytatta:

Azt hangoztatta, „nincs miért megsértődniük ránk most, csak a szövetségesi kötelezettségeinket teljesítjük. Nem készülök arra, hogy odaküldjem a katonáinkat, legalábbis addig, amíg nem lépik át fegyverrel a határainkat. Tessék, gyertek, meg fogunk benneteket gyógyítani, a tenyerünkön fogunk hordozni, a testvéreink vagytok. De ha fegyverrel jöttök, magatokra vessetek.”

???? Actor without an Oscar



"The first who impose sanctions was Kyiv,Volodya Zelensky. I treated him like my child. And they are sanction us because they are not independent. The Americans, through the Poles, gave them the command to impose sanctions. Why are you mad at me now?" pic.twitter.com/4J221u1mH3