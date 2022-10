nepszava.hu;

Fehéroroszország;Aljakszandr Lukasenka;

2022-10-22 16:34:00

Aljakszandr Lukasenka: Belarusznak nincs szüksége az európai típusú demokráciára

A diktátor azt is közölte, az új alkotmány életbelépése után az állam „még demokratikusabb lesz, mint valaha volt”.

A belaruszoknak saját elképzeléseik szerint kell élniük - jelentette ki a belarusz elnök újságírók egy csoportjának az állami hírügynökség, a Belta.

Aljakszandr Lukasenka megjegyezte, hogy Európa lakosainak ma sok problémájuk van és azt követelik kormányaiktól, hogy foglalkozzanak ezekkel - noha ez nem mindig történik meg. Ezt követően rákanyarodott a brit kormányválságra. „Nézze meg az Egyesült Királyságot: ki választotta meg ott Liz Trusst? Ez egyébként egy nukleáris fegyverekkel rendelkező ország. Nagyon gazdag ország, az egyik legfontosabb szereplője, ma azonban a nevetség tárgya” - lendült bele. Ezt követően felidézte azt a gúnyos szóbeszédet, miszerint a néhány hónapja született gyerekek már két uralkodót és egy miniszterelnököt is túléltek Nagy-Britanniában.

- hangoztatta, ezt követően azonban némi betekintést is kaphattunk, hogy mit is jelent a demokrácia a diktátor olvasatában. Mint mondta, csütörtökön több olyan törvényjavaslatot is megvitattak, melyek a különféle hatalmi hatáskörökkel kapcsolatosak. Ekkor Lukasenka nyomatékosan megkérte a jogszabályok előkészítésében résztvevőket, hagyják figyelmen kívül minden olyan hamis narratívát, melyek „valamiféle” demokráciáról vagy éppen piacgazdaságról szólnak.

Megjegyezte, ő maga a piacgazdaság híve, ugyanakkor a Nyugat elkezdte szabályozni az árakat, még a külföldi államok energiahordozói esetében is. „Ez a ti piacgazdaságotok” - vetette oda, majd egy váratlan kanyarral a következőket mondta:

- jelentette ki a diktátor. Egyúttal arról is értekezett egy sort, hogy az új alkotmány életbelépése után Belarusz „még demokratikusabb lesz, mint valaha volt”.