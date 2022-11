Á. Z.;

Varga Zoltán;kihallgatás;gyanú;NAV;költségvetési csalás;

2022-11-07 13:33:00

Magyar Nemzet: Uniós költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták Varga Zoltánt

A Centrál Médiacsoport tulajdonosára évekkel ezelőtt rászállt a Fidesz-közeli sajtó.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják Varga Zoltánt, a Centrál Médiacsoport tulajdonosát, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már ki is hallgatott az ügyben – írja a Magyar Nemzet.

Az Orbán-kormány szócsöveként működő lap cikke szerint a gyanú a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeinek eladásáról szól. A cég tulajdonosa a tízéves futamidejű CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap volt, amelyet a a kkv-szektor helyzetének javítására hivatott EU-s program, a Jeremie I részeként hozták létre. 2019-ben, egy évvel a futamidő lejárta előtt a Central Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. megbízott egy céget a portófólióhoz tartozó vállalatok részvényeinek az értékesítésével, egy Avogardo Projekt Kft. nevű cég pedig 2020. március 26-án vételi ajánlatot is tett Nógrádi Vegyipari Zrt.-re. Az árajánlat 459 millió forintról szólt úgy, hogy a cég értéke ezt jóval meghaladta, ennek ellenére Varga Zoltán egy 2020. április 9-i igazgatósági ülésen azt javasolta, hogy fogadják el. Ez meg is történt azzal együtt, hogy a Nógrád Vegyipari Zrt. több mint egymilliárd forintot ért. Mivel a cég gyakorlatilag EU-s pénzből jött létre, kár érhette az unió költségvetését – idéz a Magyar Nemzet abból a feljelentésből, amelyet Budai Gyula fideszes képviselő tett 2021-ben az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) és később a NAV-nál is.

A Fidesz-közeli sajtó már évekkel ezelőtt rászállt a most „baloldali médiamogul” fordulattal aposztrofált Varga Zoltánra az üzletembernek a Nők Lapjától a National Geographic magyar kiadásán át a 24-ig terjedő médiabirodalma miatt, a Magyar Nemzet szerzőmegjelölés nélkül írt cikkének a fele ennek a hátterét taglalja. Maga az üzletember a Forbesnak adott tavalyi interjújában azt mondta, a Centrál Médiacsoport „a magyar média függetlenségnek az egyik oszlopa, ezért a működőképességet minden áron fenn kell tartani”, a cég nem eladó. Varga Zoltán az egyike volt annak a körülbelül 300 embernek, akit Pegasussal lehallgattak, amiről úgy nyilatkozott, semmit nem intéz máshogyan, amióta ez kiderült, hiszen már lehallgatták korábban is.