A szemét, amit eszünk

Kívánatosak, ízletesek - és ki tudja, mi van bennük. Tagadni sem érdemes, hogy az üzletek polcai tele vannak hamisított termékekkel, amik valójában nem is azok, amiknek beállítják őket: a sonka nem is sonka, a lazac nem is lazac, a rántott pulykamell filé pedig alig tartalmaz pulykát. Bár a hatósági ellenőrzések során többször sikerül bevonni a megtévesztő termékeket, a legtöbbször hamisított áruk - ugyan más külsővel - egy idő után mégis visszakerülnek.