nepszava.hu;

18+;Balassagyarmat;pedofília;háziorvos;

2022-11-07 15:45:00

Rendelőjében készített pornográf fotókat egy ott dolgozó gyerekről az idős háziorvos, három év börtönt kér az ügyészség

S. Rezső ellen korábban már több eljárás indult mind idehaza, mind az Egyesült Államokban.

Vádat emeltek azzal a 76 éves háziorvossal szemben, aki az elektronikai eszközein gyermekekről készült pornográf fényképet tartott - közölte hétfőn a Balassagyarmati Járási Ügyészség.

A vádirat szerint a háziorvosnál 2021 februárjában tartott kutatás során a nyomozók 32, gyermekekről készült pornográf fényképet találtak a számítógépén és egy pendrive-on.

Éppen ezért a háziorvost tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével, valamint tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolták meg. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványozott a férfival szemben. Amennyiben az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét, akkor arra az esetre 3 év börtönbüntetésre és 3 és közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt az ügyészség.

S. Rezső finoman szólva is zűrös ügyeiről korábban lapunk is beszámolt a hvg.hu tényfeltáró cikke nyomán. E szerint a férfit már a 90'-es években, az Egyesült Államokban tízrendbeli szexuális zaklatással vádolták meg. A magyar hatóságokkal évekkel ezelőtt is meggyűlt a baja: amiatt indult ellene büntetőeljárás, mert a gyanú szerint egy dizájnerdrogokkal kereskedő banda egy tagjának bódító szereket írt fel vizsgálat nélkül, valódi páciensek adataival.