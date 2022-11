Vas András;

csődvédelem;felszámolás;Eximbank;Tungsram;

2022-11-07 17:49:00

Mindenki megdöbbenésére nemet mondott az állami Eximbank, felszámolás várhat a Tungsramra

Az állami tulajdonú pénzintézet a hétfői egyeztető tárgyaláson nem indokolta, miért utasítja el az új feltételeket.

Nem sikerült megegyeznie a Tungsram Operations vezetőségének a cég hitelezőivel a hétfői egyeztető tárgyaláson, így információink szerint felszámolhatják a hatalmas múltú céget. Az egyeztetés lapunk értesülései szerint a legnagyobb hitelezőn múlott, az állami tulajdonú Eximbank nem fogadta el a Tungsram ajánlatát.

Mint arról lapunkban többször is beszámoltunk, a Tungsram vezetése áprilisban, a választások után jelentette be, azonnali kormányzati segítségre szorul a cégcsoport, melyet a pandémia, a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború megoldhatatlan feladat elé állított, s a remélt fejlesztések helyett folyamatosan a túlélésért küzd. A bejelentés időzítése talán nem véletlenül esett a parlamenti választás utáni időre, hiszen a cég hivatalosan a kormány stratégiai partnerének számított, s egy ilyen drasztikus döntésnek akár hatása is lehetett volna az április eleji voksolásra.

A Tungsram 2018-ban került ismét magyar kézbe, amikor az amerikai General Electrictől kivásárolták tulajdonosai, s a cég ismét felvette a régi nevet, elnök-vezérigazgatója, Jörg Bauer korábban a GE egyik felsővezetőjeként dolgozott. Tartozásai miatt a cégvezetés előbb 1600 dolgozója elbocsátását jelentette be – végül az öt telephelyen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, hajdóböszörményben, Újpesten és Kisvárdán cirka kétezren kerültek az utcára, a két utóbbi gyárban a termelés is teljesen leállt –, majd a Tungsram gazdasági gondjai elől – az Eximbank inkasszója után – csődeljárásba menekült.

Az első, augusztusi csődegyezségi tárgyalás kudarcba fulladt, a csaknem 850 érintett vállalkozás képviselői számára ugyanis elfogadhatatlan ajánlatot tett a cég: tízmillió forintos követelésig fél éven belül kifizetett volna minden nem biztosított hitelezőt, az e összeg feletti tartozásokból viszont csak 15 százalékot térített volna meg, míg a biztosított hitelezők, mint a beszállítók vagy az Eximbank a követeléseik 40 százalékát kapták volna meg öt éven belül. Információink szerint a második, hétfői tárgyalásra javított ajánlatán a Tungsram, amely a svájci BusinessCreations csoport bevonásával rövidebb határidőket vállalt a fizetésre, a legnagyobb hitelezőnek, az Eximbanknak pedig 50 százalékos – három hónap alatt 40 plusz tíz év alatt 10 százalékos – megtérülést ajánlott.

Mivel azonban a legnagyobb hitelezővel nem sikerült megállapodni az egyeztetések itt le is zárultak. (Így odáig el sem jutottak a tárgyalások, hogy a közel 800 nem biztosított hitelező álláspontja napirendre kerüljön.)Miután a tárgyalások zátonyra futottak és a csődvédelem a jövő héten lejár, nehéz elképzelni, hogy elkerülheti a felszámolást a cég.

Ezzel viszont megágyazott a felszámolásnak, amelyben a Tungsram teljes vagyonát megpróbálják értékesíteni felszámolóbiztos közreműködésével. (Lapunk információja szerint az újpesti gyár iránt többek között egy cseh cég érdeklődik.) A költségek levonása utáni összegből juthatnának követeléseikhez – vagy legalábbis egy részéhez – a hitelezők, ám a felszámolás a cég végét jelentheti. Ami a három, még működő gyáregység jövőjét is kérdésessé teszi: Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Hajdúböszörményben ugyanis még sok százan dolgoznak, s abban reménykedtek, hogy a csődegyezséggel nemcsak megmenekül a munkahelyük, de a cégvezetés által beharangozott befektetőknek köszönhetően az anyagi problémák elhárulása után még fejlesztések is várhatók.

Az ügyben megkerestük kérdéseinkkel a Tungsramot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.