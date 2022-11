A Mol szerepel azon a listán, amelyet az ukrán külügyminisztérium állított össze Orroszország háborújának anyagi támogatóiról

nepszava.hu;

Mindenkinek azt tanácsolják, kerüljék ezeket a cégeket, mert ha nem, akkor az agressziót finanszírozzák.

Egy olyan listát posztolt ki nemrégiben a Twitterre az ukrán külügy, amely vállalatok továbbra is finanszírozzák Oroszország Ukrajna elleni véres, igazságtalan háborúját. Az ötvenes felsorolásban megtalálható a Mol Group is – hívja fel a figyelmet az rtl.hu.

Mint a közzétett tablóból látható, egészen nagy cégek is felkerültek a listára. Megtaláljuk többek közt az Auchan, a Pfizer, az Unicredit, a Danone, a Nestlé, a Philips, vagy éppen az OMV nevét. A kijevi tárca arra kéri a felhasználókat, ha tehetik kerüljék ezeket a cégeket, mert ezek a háborús agresszort támogatják erőfeszítéseikkel.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph