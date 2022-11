Papp Zsolt;

infláció;élelmiszerárak;ársapka;

2022-11-09 10:09:00

Egekben az infláció, de az Orbán-kormány tovább fűti

A szeptemberi 20,1 százalékról 21,1 százalékra emelkedett az infláció 2022 októberében – közölte a KSH. Az elemzők ennél kisebb, 21 százalék alatti növekedést vártak. Eközben az Orbám-kormány újabb árstopokat ígér, annak ellenére, hogy azok inkább fűtik az inflációt.

Az inflációt továbbra is az energiaárak és az élelmiszerárak hajtják felfelé, bár mintha tetőzni kezdene az infláció, aminek ideje lenne, hisz utoljára 21,1 százaléknál magasabb árindexet 1996 szeptemberében mért a KSH. Az első tíz hónapban átlagosan 12,7 százalékkal emelkedtek az árak, a nyugdíjas-kosár inflációja 13 százalék volt. Az erősödő árnyomást jelzi, hogy a maginfláció meredeken, 22,3 százalékra ugrott.

Egy hónappal ezelőtt az élelmiszer-infláció még csak 35,2 százalék volt, ez most 40 százalékra nőtt az októberi mérés szerint, vagyis itt komoly gyorsulást mértek. A háztartási energia ára 64,4 százalékkal emelkedett az egy évvel ezelőtthöz képest , ez a rezsicsökkentés eltörlésének hatása. Az energiaárakon belül a földgáz 121 százalékkal, a tűzifa 57,7, az elektromos áram „csak” 28,6 százalékkal drágult.

Az élelmiszerárakban továbbra sincs megállás: a KSH felmérése szerint a tojás (87,9%), a kenyér (81,4%), a tejtermékek (75,4%), a sajt (74,7%), a vaj és vajkrém (71,6%), a száraztészta (58,6%), a margarin (58,0%), a péksütemények (54,7%) és az édesipari lisztesáru (53,4%) drágult. A termékcsoporton belül a cukor (11,8%) és az étolaj (4,4%) ára nőtt a legkisebb mértékben.

Miközben az élelmiszerárak emelkednek, a kormány az infláció további fűtésére készül, ugyanis már több kormánytag, köztük Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter bejelentette, hogy a kormány a januárban bevezetett élelmiszerársapkák mellé újabb élelmiszerek árát akarja maximálni. A kormány ezt annak ellenére tervezi, hogy egyre nyilvánvalóbb az árstopok a tovagyűrűző hatás miatt nemhogy csökkentenék, hanem növelik az inflációt, ugyanis az árstopos termékeken elszenvedett veszteséget a kereskedelem a többi termékre teríti széjjel. A kormányzati beavatkozás az árakba egészen torz folyamatomat indít el: az elmúlt hónapokban a legolcsóbb sajtnak számító trappista ára már bőven előzi a külföldön gyártott márkásabb sajtok árát. Ennek oka, hogy a 2 ,8 százalékos tejen van árstop, a 1,5 százalékoson nincs, amiatt a forgalom a 2,8 százalékos tej felé terelődik, tehát több tejzsírt vonnak ki a gyártók a piacról, a folyótejbe adják el a tejzsírt a trappista helyett, ami a drágítja a sajtokat – mondott egy példát Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország vezérigazgatója egy Forbes-interjúban. Az ehhez és hasonló jelzések ellenére készül a kormány a káros élelmiszerárstopok bővítésre, a bejelentés már ma, azaz szerdán várható a Kormányinfón.

A tartós fogyasztási cikkek ára 14,9 százalékkal emelkedett, a szeszes italok, dohányfélék 12,8 százalékkal drágultak, a szolgáltatások viszont az átlag alatti áremelést produkáltak a maguk 8,3 százalékos emelkedésükkel. A szolgáltatásokon belül is voltak, amelyek fűtötték az inflációt, hisz taxi 27,4, a lakásjavítás 23,8, a járműjavítás és -karbantartás 21,3, a sport- és múzeumi belépők 19,4, a lakbér 13,1 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

Nem optimista a folytatást illetően Suppan Gergely:

– írta gyorselemzésében a Magyar Bankholding vezető elemzője. A következő hónapokban az átárazások várható folytatódása miatt kismértékben tovább emelkedik az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 24-25 százalékot, bár az egyes élelmiszerek esetében bevezetett árkorlátozások jórészt áthárításra kerültek más termékekre. Az év végéig 23 százalékra közelébe emelkedhet az infláció, azonban a jövő év elejétől bázishatások miatt már az infláció mérséklődésére számítunk – tette hozzá az elemző.

Vagyis a következő hónapokban még további – a korábbinál kisebb mértékű - emelkedés várható, az infláció tetőzése 22-23 százalékon 2023 első hónapjaira várható. Ennek kapcsán is tett egy érdekes bejelentést az Inforádióban Nagy Márton tárca nélküli miniszter, szerinte a drágulás akár 25 százalékon is tetőzhet, ám az kiugró mértékére nem adott magyarázatot – így ez akár kommunikációs trükknek is lehet tekinteni, mondván ha kisebb lesz az áremelkedés, az az ársapkák sikere. Az elemzői konszenzus szerint 2023 közepéig marad a 20 körüli árindex, majd augusztustól, szeptembertől gyors infláció esésre van kilátás, a jövő év végére már bőven egyszámjegyű lehet az infláció.