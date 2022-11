Varga Dóra;

KSH;kiskereskedelem;infláció;élelmiszer;Nagy Márton;árstop;

2022-11-08 16:52:00

Inkább benzint vesznek a magyarok, mint élelmiszert

Nagyságrendekkel több pénzt költenek az emberek az élelmiszerboltokban, mégis egyre kevesebb dolgot tudnak megvenni. Hamarosan újabb élelmiszereknek lesz hatósági ára.

A tanévkezdés valamelyest felhúzta az üzletek forgalmát szeptemberben, az élelmiszerboltokban azonban negyedik hónapja egyre kevesebbet vásárolnak, mégis jóval több pénzt hagynak ott az emberek. A KSH kedden közölt adatai szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben szeptemberben 2,8 százalékkal csökkentek az eladások. A vásárlók ugyanakkor összesen 665,5 milliárd forintot, azaz az egy évvel korábbinál 133 milliárd forinttal többet fizettek a pénztárakban.

A nem élelmiszerboltok eladásai eközben 2,7 százalékkal nőttek, ami forintban kifejezve 531 milliárdot jelentett a tavalyi 459 milliárd után. A növekedés főként a tanévkezdéshez és az őszi évszakkezdethez kapcsolódó cipő- és ruhavásárlásoknak köszönhető: az ezeket árusító boltok forgalma az augusztusi enyhe visszaesés után szeptemberben 15 százalékkal lendült fel. A háztartások spórolási szándéka azonban egyre erőteljesebben érződik: a használtcikkeket árusító üzletekben immár 21 százalékkal nagyobb volt a forgalom szeptemberben.

A kiskereskedelem így összességében 3 százalékkal bővült, de ez főként a továbbra is jól fogyó árstopos üzemanyagoknak köszönhető, a benzinkutak forgalma ugyanis éves összevetésben 18,6 százalékkal emelkedett.

A fogyasztás visszaesésének háttérben az elszabadult infláció áll, hiszen a szeptemberben immár 20 százalék fölé emelkedett általános drágulás, és a 35 százalékkal magasabb élelmiszerárak miatt egyre kevesebbet ér az emberek pénze. A következő hónapokban az évközbeni emelések ellenére várhatóan csökken majd a dolgozók reálbére, amire hosszú évek óta nem volt példa.

Az októberi infláció mértékét szerdán közli a KSH, de a jegybank már pár hete megelőlegezte a további gyorsulást. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter októberre 21 százalékos pénzromlási ütemet vár, az év végére pedig az elemzői várakozásokat is meghaladó, 25 százalékos inflációt jósolt az InfoRádió Aréna című műsorában.

A kristálycukrot például ma már a legtöbb üzletben hiába keresik a vásárlók, az eladók pedig csak vonogatják a vállukat a termék érkezését firtató kérdésekre. Addig is a jóval drágább barna cukrot vagy porcukrot ajánlják a vásárlóknak. A szintén árstopos 2,8 százalékos UHT-tej is gyakran hiányzik a polcokról, de meg lehet helyette venni az alacsonyabb minőséget képviselő, immár jóval drágább 1,5 százalékos tejet. Míg a gyártói márkás, 2,8 százalékos tej az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének (AKI PÁIR) adatai alapján 312 forintba került a múlt héten, addig a 1,5 százalékosért immár 517 forintot kértek.

A piacba való állami beavatkozás ráadásul egy olyan láncreakciót is elindított, amely egekbe lökte a trappista sajt árát. Miután ugyanis az árstop a 2,8 százalékos tej nagyobb mennyiségű fogyasztására ösztönzi a vásárlókat, a gyártók több tejzsírt vonnak ki a piacról. A folyótejbe adják el a tejzsírt a trappista helyett, ami a kínálaton át drágítja a sajtokat – erről Heiszler Gabriella, a Spaar ügyvezető igazgatója beszélt október végén a Forbesnak adott interjújában. A KSH adatai szerint szeptemberben a trappista sajt kilója 3850 forintba került, holott az árstopok bevezetése előtt, januárban még csak 2400 forintot kérek érte. Az AKI PÁIR adatai szerint a kiskereskedelmi láncoknál

Az árstopos, így tavaly október óta változatlan – sőt, némiképp mérsékeltebb - árú csirkemell kilójának fogyasztói ára a múlt héten 1548 forint volt, miközben a kiskereskedelmi beszerzési ár már október végén is 2141 forintot ért el, azaz 70 százalékkal több, mint egy éve. Vagyis az üzletek drágábban szerzik be a csirkemellet, mint amennyiért eladhatják. Ugyanez igaz a sertéscombra is, amelynek fogyasztói ára a múlt héten kilónként 1458 forint volt az üzletláncokban, míg a beszerzéséért október végén 1616 forintot kellett fizetni. Az így keletkezett veszteséget, valamint az extraprofitadónak nevezett különadó terheit az üzletláncok szétterítik a többi árucikken, így végeredményben jobban drágulnak a nem árstopos termékek, mint ha nem lenne hatósági ár. A falusi kisboltok viszont kevésbé tehetnek ilyen lépéseket, így egyre több kényszerül végleg bezárni, komoly nehézségeket okozva az adott kistelepülésen élőknek.