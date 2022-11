nepszava.hu;

polgármester;posta;ajánlat;II. kerület;postabezárás;Őrsi Gergely;

2022-11-10 17:26:00

A II. kerületi önkormányzat ingyen adná bérbe helyiségeit a postának, fizetné a gáz- és villanyszámlát is

Mivel a Magyar Posta még nem válaszolt Őrsi Gergely ajánlatára, a polgármester újra elküldte az erről szóló levelet, ezúttal a postabezárások ellen tiltakozó bélyeggel. Péntekre pedig közös levélírásra várják a lakosokat a Török utcai postánál.

Ismét felajánlotta Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a postának, hogy az önkormányzat két helyiségét is ingyen adnák bérbe, továbbá fizetnék a gáz- és villanyszámlát is annak érdekében, hogy ne zárjanak be a kerületben működő fiókokat.

A polgármester Facebook-bejegyzésében azt írta,

„Meggyőződésem, hogy ez szolgálja a II. kerületben élők érdekeit, és a posta is tud spórolni, márpedig takarékossági intézkedésként jelentették be a postabezárásokat. Ha nincs bérleti díj, villany- és gázszámla, akkor nincs miért bezárniuk ezeket a postafiókokat.” – vélekedett.

Mint írja, a Magyar Posta még nem válaszolt a novemberi eleji levelében tett ajánlatra, ezért újra elküldi a levelet a kerület ajánlatával, ezúttal már a postabezárások ellen tiltakozó bélyeggel.

A polgármester közös levélírásra invitálta a kerületi lakosokat november 11-én pénteken 14 és 15 óra között a bezárásra ítélt Török utcai postához.