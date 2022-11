nepszava.hu;

leváltás;akasztás;Toroczkai László;Parászka Boróka;Mi Hazánk Mozgalom;

2022-11-10 17:05:00

Toroczkai László: kommunikációs hiba volt Parászka Boróka felakasztásáról beszélni, már nem a Mi Hazánk kabinetvezetője Bartha Barna

A párt a gyilkosságra buzdító politikus leváltásával lezártnak tartja az ügyet.

Már nem a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinetvezetője Bartha Barna – közölte az ATV Start című műsorában Toroczkai László a parlamentbe áprilisban bejutott párt elnöke és frakcióvezetője politikustársáról, akiről november elején derült ki, hogy a Mi Hazánk székelyföldi szervezetépítő turnéján egyebek között egy ismert erdélyi magyar újságíró felakasztásáról is beszélt.

A pártelnök elmondta, hogy „kommunikációs hibának, Bartha Barna véleményének tartják az elhangzottakat, az ügyet pedig ezzel lezárták”. Korábban a Mi Hazánk szintén az ATV kérdésére még „rátett egy lapáttal”, amikor azt a választ küldte a televíziónak, hogy „senki meggyilkolását nem tartják szükségesnek, de felelősséget sem vállalnak, ha Bartha Barna kijelentése után valaki támadás vagy gyilkosság áldozatává válik”.

A megdöbbentő esetről, az elhangzottakról az erdélyi Transtelex híre nyomán lapunk is beszámolt, először csak kipontozva az újságíró nevét: „A zsidók által pontosan kitalált pusztító, bomlasztó programokkal teszik tönkre a székelyeket. Amilyen színvonalon van most a székely néplélek, az a magyar szónak köszönhető, a televízión keresztül beérkezett mocsok miatt. Vagy meg lehet hallgatni ***-t, hát ha az ilyeneket a magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy oda jutunk, ahol tartunk. És ő is székelynek vallja magát. Nem tudom, hogy ki ismeri *** tevékenységét, de nincsenek szavaim rá. Ezeket a népnek ki kell közösítenie maga közül. Ki kell kérjék maguknak a székelyek, hogy ilyen emberek (…) bárhol dolgozzanak.”

Később maga az érintett, Parászka Boróka is megszólalt, aki szerint az ilyesfajta „politikai haknik” visszahatnak a román–magyar kapcsolatokra, növelik a gyanakvást a románokban, és az egésznek az erdélyi magyar közösség issza meg a levét, nem pedig ő. Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője a csatornának úgy nyilatkozott, a munkatársakat ért verbális fenyegetés nem újkeletű, de eddig ez volt a legdurvább. Szerinte van ok az aggodalomra, „ha most nincs következmény, előbb-utóbb akár tragédia is bekövetkezhet”.