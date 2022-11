Á. Z.;

2022-11-10 19:34:00

Navracsics egy kicsit elszólta magát Palkovics lemondásáról, de sietve javított

Meglepetés.

Szerdán derült ki, hogy benyújtotta a lemondását Palkovics László technológiai és ipari miniszter, és bár arról még nincs hír, hogy Orbán Viktor el is fogadta a döntést, a Telexnek sikerült egy szóra elkapnia Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, aki azt mondta:

Utána egy mosollyal sietve hozzáfűzte, „már ha tényleg lemondott” Palkovics László, ő ugyanis a „pletykáról” értesült szerdán, az lepte meg.

Kormányzati részről hivatalosan eddig senki nem erősítette meg, de nem is cáfolta Palkovics László távozásának a hírét, legalábbis azt, hogy Orbán Viktor elfogadta volna a lemondást. Úgy tudni, a tárcavezetőnél annak az önálló energiaügyi minisztériumnak a felállítása miatt telt be a pohár, amely Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ötlete volt, és azt jelenti, hogy a Technológiai és Ipari Minisztériumtól elveszik az energiaügyeket. (Rebesgetik, hogy van másik ok, is, mégpedig a KRÉTA Rendszer feltörése.)

Orbán Viktor jelenleg még Üzbegisztánban, a Türk Államok Szervezetének szamarkandi csúcstalálkozóján tartózkodik, sajtófőnöke szerdán azt írta, kérdéseivel mindenki ahhoz a Gulyás Gergelyhez forduljon, aki a Kormányinfó sajtótájékoztatón egy árva hanggal sem említette, hogy szó van egy miniszter távozásáról vagy a kabinet átalakításról. A Miniszterelnökség azt írta: „A kormány tagjairól a miniszterelnök dönt, amennyiben a kormány szerkezetében változás történik, arról a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.”

Lemondásra utaló jel egyébként, hogy pénteken elmarad egy rendezvény, amelynek sztárvendége Palkovics László lett volna.