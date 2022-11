P. L.;

2022-11-11 16:44:00

Horváth Csaba pénzért vásárol szereplést magának az ATV-ben, a Klubrádióban és Fiala János műsorában

Ez a zuglóiak havi több mint egymillió forintjába kerül.

Horváth Csaba, a XIV. kerület szocialista polgármestere a jelek szerint nagyon szeret szerepelni, egy, a Bosnyák tér környékére szervezett 250 milliárd forintos NER-beruházás elleni demonstráción például kitépte a mikrofont a felszólaló tüntető kezéből, de most kiderült, nem csak az efféle favágó módszereket kedveli: a 444 cikke szerint a zuglói önkormányzat a pénzt sem sajnálja a rendszeres sajtófigyelemre.

Erről nyilvánosan elérhető szerződések is vannak: eszerint Zuglónak az ATV-vel, a Klubrádióval és Fiala Jánossal is megállapodása van, amik együttvéve jókora kiadást jelentenek a kerületnek, a zuglóiak összesen most havonta több mint egymillió forintot fizetnek a szereplésekért.

Az egyik szerződés értelmében az ATV Zrt. havonta legalább háromszor biztosít „témakommunikációs megjelenési lehetőséget” Zugló számára, s bár azt nem konkretizálták, hogy pontosan kit és milyen műsorokban látnak vendégül, a témákat a kerület javasolhatja. Ezért havonta 535 ezer forint plusz áfát, vagyis 666 ezer forintot fizet a zuglói önkormányzat a hírcsatornának.

A Klubrádióval kötött szerződés úgy szól, hogy a XIV. kerületi önkormányzat egy év alatt tizenkétszer szerepelhet a Reggeli Gyorsban, alkalmanként 3-5 percig, szintén előre egyeztetett témákban. Ezért, plusz 30 reklámszpotért havi 150 ezer forint plusz áfát fizetnek a rádiónak havonta.

Fiala Jánosnak pedig a megállapodás szerint havonta 268 ezer forintot fizet az önkormányzat áfa nélkül, amiért ugyancsak előre egyeztetett témákban 60 perc műsoridő jár havonta.

Egyik esetben sem új jelenségről van szó, a 444 az ATV és a Klubrádió esetében is közölte a tavalyi és a tavaly előtti szerződéseket is, azonban egyikük sem reagált a lap azon kérdésére, lehet-e valódi újságírói munkát végezni úgy, hogy közben pénzt kapnak az interjúalany által képviselt intézménytől, és befolyásolja-e ez a kérdéseiket. Fiala János és Zugló együttműködése pedig még Karácsony Gergely polgármestersége idejére nyúlik vissza. Ő ugyan reagált a 444 megkeresésére, azonban a lap korábbi, róla szóló cikkei miatt azt közölte, hogy csak interjú formájában hajlandó válaszolni a kérdéseikre, így szintén nem derült ki, mit gondol az ügyben.

A zuglói önkormányzat a lap kérdéseire elismerte, hogy Horváth Csaba is szokott így szerepelni, bár azt írták, a szocialista polgármestert a megállapodástól függetlenül is meg szokták hívni az ATV-be országos politikai témákban, a szerződés pedig csak a kerületet ügyeire vonatkozik. Megerősítették azt is, hogy az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is kapnak műsoridőt fizetség fejében. Arra a kérdésre, miért tartja fontosnak az önkormányzat kerületi pénzből szereplést vásárolni országos sajtóorgánumoknál, egyrészt azzal indokoltak, hogy az online felületeken kívül egyetlen lapjuk van, ami kevesebb mint havonta jelenik meg, ez pedig nem teszi lehetővé a napi szintű kommunikációt. Másrészt a kormánypárti médiatúlsúllyal is magyarázták a dolgot, így szeretnék ellensúlyozni „a kormányzati propagandamédia rendszeres félretájékoztatását”. Azt is közölték, „fontosnak tartjuk, hogy Zugló mindennapjairól, fejlesztéséről, az Önkormányzat terveiről, elképzeléseiről, a kerületet érintő témákról nagy elérésű és hiteles médiumokon keresztül is hírt adjunk”.

Lapszemlénk megjelenése után az ATV sajtóosztálya közleményben cáfolta, hogy az szereplésért az Egyenes bezédben a hírtelevízió pénzt fogad el. „Az önkormányzat nem a tisztségviselőinek a képernyős megjelenéséért fizet, hanem azért, hogy a helyi közélet információi eljuthassanak a közvéleményhez. Az együttműködési megállapodás a hatályos médiatörvény szerint kizárólag azokra a televíziós műsorokra vonatkozik, amelyekben a médiatörvény alapján termékmegjelenítés tehető közzé (például Start+). Az Egyenes beszéd című műsorra vonatkozóan nincs lehetőség kereskedelmi típusú megállapodásokra, így fel sem merült ennek a lehetősége” – hangzik a közlemény.