Horváth Csaba;Bosnyák tér;Zugló;MSZP;NER;beruházás;

2022-10-03 14:10:00

Horváth Csaba kitépte a mikrofont a Bosnyák téri tüntető kezéből, aztán kifütyülték

A zuglói polgármester kéretlenül is felszólalt a NER-közeli gigaberuházás ellen szervezett demonstráción. A résztvevők nem fogadták túl jól.

Nem fogadták kitörő lelkesedéssel Horváth Csaba zuglói MSZP-s polgármestert a 250 milliárd forintos NER-beruházás ellen tüntetők vasárnap, miután kéretlenül is nekiállt elmondani a maga verzióját a törtébnésekről.

Amint arról lapunk korábban beszámolt, az Orbán-kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, sőt közérdekű beruházássá nyilvánította a budapesti XIV. kerületi Bosnyák tér környékének teljes átalakítását.

A Népszava még áprilisban megírta, a Bosnyák tér mögötti területet birtokló NER-közeli cég, a Zugló-Városközpont Ingatlanfejlesztő Kft. januárban folyamodott építési engedélyért a fővárosi kormányhivatalhoz. A projektcég egy ugyancsak NER-közeli vállalkozóhoz, Balázs Attilához tartozik, aki közeli kapcsolatot ápol a miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal. A Zaha Hadid Architects építésziroda tervei alapján megvalósuló projekt keretében a már megadott engedély szerint egy tízszintes épületben 162 lakást és 2 üzletet alakítanak ki 2024-ig. Az egész projekt 2029-ig fejeződne be, és amint arról lapunk júliusban szintén beszámolt, az új XIV. kerületi városközpont beruházója már egy betonüzemet is kialakított a Bosnyák tér mögött.

A beruházás ellen a Civilzugló Egyesület szervezett demonstrációt, amelyhez csatlakozott a kerületi Momentum és a Demokratikus Koalíció is. Várnai László önkormányzati képviselő beszámolója szerint azonban Horváth Csaba kétszer is kéretlenül szólalt fel. A hvg.hu-hoz eljutott egy felvétel, melynek tanúsága szerint a zuglói MSZP-s polgármester konkrétan kitépte a felszólaló kezéből a mikrofont, majd nekiállt elmondani, bízik benne, hogy a tüntetők szeretnék tudni „igazságot”. A demonstrálók azonban hangos füttykoncerttel fogadták, majd el is némították a készüléket.