2022-11-11 19:03:00

125 ezer forint volt a belépő a marketingfesztiválra, ahol Orbán Ráhel is előadást tartott

Karrierútjáról számolt be a miniszterelnök lánya.

Amint arról lapunk is beszámolt, Orbán Ráhel a Brandfestiválon adott elő pénteken. Itt Papp-Váry Árpádnak, a Magyar Marketing Szövetség alelnökének azzal kapcsolatban, milyen úgy ennyire sikeresnek lenni, hogy közben a miniszterelnök az apja, azt mondta: „Talán a legnagyobb hatása arra volt, hogy mindig kicsit túl kellett teljesítenem, hiszen nagyon sok előítélet ért, de ennek csak egy része negatív. Vannak pozitív előítéletek is. Tehát már csak magam miatt is úgy érzem, hogy túl kell teljesíteni, és ez a maximalizmus megjelenik a munkámban. De nyilvánvalóan én vagyok egy feleség, egy társ, három kisgyerek édesanyja és egy csapat vezetője, úgyhogy az én narratívám az ez, ha meg kell fogalmaznom.”

Az Etele Plázában tartott marketingfesztivál nem volt olcsó mulatság, 125 ezer forint volt a belépő. A 444 mindenesetre eljutott a helyszínre és megpróbálta megtudni a kormányfő lányától, milyen befolyása van a Magyar Turisztikai Ügynökségre, bár választ nem kaptak. Azért kérdezősködtek, mert van néhány jel, ami ilyesmire utalhat: 2018-ban előkerült egy hangfelvétel arról, ahogy állami pénzekről egyeztet turisztikai tisztviselőkkel, de részt vett a Magyar Turisztikai Ügynökség új országmárkájának kialakításában is, idén májusban az egyik barátnőjét, Jakab Zsófiát nevezték ki az ügynökség vezérigazgató-helyettesének és a hazai szállodák minősítése is olyan testülethez került, aminek Orbán Ráhel és Tiborcz István üzleti köreihez köthetők a tagjai.

A beszélgetésben persze nem volt szó erről, a miniszterelnök lánya karriertörténetének egy-egy részletét osztotta meg. Például kiderült, hogy már gimnázium után a svájci École Hoteliere Lausanne turisztikai magánegyetemre szeretett volna járni, de francia és angol nyelvtudást vártak el, ő pedig némettel és olasszal végezte el a gimnáziumot, így 18 évesen kiment Párizsba bébiszitterkedni, majd hazajött és elkezdte a Corvinust. A 444 felidézi, hogy később azért mégiscsak elkezdte az École Hoteliere Lausanne 2015-ös Executive MBA osztályát, ahova már akkor is 15 millió forint körüli tandíjat kellett fizetni. Ekkortájt született meg Orbán Ráhel mára szinte szállóigévé vált Facebook-bejegyzése arról, hogy férjével, Tiborcz Istvánnal a saját lábukon állnak.