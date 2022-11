nepszava.hu;

2022-11-11 17:06:00

Mennyiségi korlátozást vezettek be a tojásra és a krumplira a Lidlnél és a Tescónál

A CBA-hoz tartozó egyik Príma-üzletben is akadt már példa tojásmennyiség-korlátozásra, ám a cég kommunikációs igazgatójának elmondása szerint a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise-rendszerben üzemelnek.

Mennyiségi korlátozást vezettek be a tojás és a krumpli esetében a Lidlnél és a Tescónál – derül ki a Telex beszámolójából.

A portál megosztotta a Diétás Magyar Múzsa egyik Facebook-bejegyzését, amelyen az látható, hogy a CBA-hoz tartozó, prémium brandnek szánt egyik Príma-üzletben mennyiségi korlátozást (egyszerre harminc darab) vezettek be az immár hatósági áras tojás esetében.

Megkeresésükre a CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila azt mondta, hogy a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise-rendszerben üzemelnek, és az ilyen döntések meghozatala egyéni szinten történik az éppen aktuális helyzet mérlegelése után. Elmondása szerint náluk azért merült fel a korlátozás, mert amióta az árstopos termékek megjelentek, azt vették észre hogy „vélhetően továbbértékesítési szándékkal vagy akár vendéglátóhelyeket is üzemeltető vállalkozások is megjelentek, és elkezdték ezeket a hatósági áras termékeket nagy mennyiségben felvásárolni”. „Nekünk az alapvető célkitűzésünk a lakosság folyamatos ellátása, ezért úgy gondoltuk, hogyha ez továbbra is fennáll, akkor a lakosság ellátásában lehetnek zavarok. Úgyhogy itt a tojás vonatkozásában is ugyanez a helyzet áll elő: szeretnénk azt, hogy folyamatosan ott legyen a termék, ehhez helyenként szükség lehet óvintézkedésekre” – írta a Telexnek.

A portál több üzletláncot, így a Lidlt, az Aldit, a Tescót, az Auchant, a Pennyt és a Spart is megkereste azzal a kérdéssel, hogy vezetnek-e be mennyisége korlátozást.

A Spar azt írta, még vizsgálják a kérdést.

A Lidl megkeresésükre közölte, a burgonyára és a tojásra vonatkozó hatósági árstop bevezetése óta egyelőre nem tapasztaltak megnövekedett keresletet az érintett termékek iránt. „Kiskereskedelmi vállalatként alapvető feladatunk és felelősségünk a magyar lakosság folyamatos élelmiszerellátása, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruellátás minden áruházban folyamatosan biztosított legyen” – írták. „Ugyanakkor a készletek folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében mennyiségi korlátozást vezettünk be a tojásra és a burgonyára is”. A tájékoztatás szerint

A portál szerint akárcsak a Sparnál és a Lidlnél, a Tescónál sem tapasztaltak egyelőre kiemelkedően megugró keresletet a friss tojás vagy az étkezési burgonya esetében csütörtökön, ám a Spartól eltérően ők már döntöttek a korlátozásról. Eszerint november 10. csütörtöktől az alábbiak szerint lehet vásárolni az új hatósági áras termékeket a Tescóban minden alkalommal, amikor ott vásárol valaki:

Mint arról a Népszava is beszámolt, a kormány szerdán újabb árkorlátozásokat jelentett be a tojás és a burgonya esetében annak ellenére, hogy a korábbi tapasztalatok szerint az ársapkák inkább fűtik az inflációt. Németh Dávidnak, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjének elmondása szerint a két új ársapkás élelmiszer közül a tojás súlya 0,5, a krumplié pedig 0,3 százalék az inflációs kosárban, az árrögzítés az októberi inflációt alig több mint 0,1 százalékponttal fogta volna vissza.