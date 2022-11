Rosznáky Varga Emma;

Magyarország;szerzői jog;Artisjus;streaming;

2022-11-12 07:00:00

Francia céggel szerződött az Artisjus, az elérhető legmagasabb összegű jogdíjért harcolnak a magyar dalszerzőknek

Az Artisjus Egyesület megbízta a francia Sacemet, Európa legnagyobb zenei közös jogkezelőjét, hogy a jövő évtől képviselje a magyar zenei repertoárt a nagy online streaming szolgáltatóknál.

A létrejött megállapodás révén az Artisjus által képviselt magyar dalszerzők az elérhető legmagasabb összegű jogdíjat kapják majd online elhangzásaik után, emellett egyszerűbben juthatnak hozzá online bevételükhöz, mint korábban. Az Artisjus által képviselt magyar zeneszerzők és szövegírók pedig ugyanolyan előnyös helyzetbe kerülnek, mint a világ legsikeresebb dalszerzői.

A magyar jogvédő szervezet még szeptemberben hívta föl a figyelmet az online jogdíjak és a streamingszolgáltatók árai közti egyenlőtlenségre, a szerzői jogkezelőket tömörítő GESAC által megrendelt tanulmány kimutatta: a stream egyre többet kínál a zenerajongóknak, de a dalszerzőket nem tartja jól.

Megoldást keresve az Artisjus a világviszonylatban is több jogkezelő szervezettel és zeneműkiadóval kapcsolatban álló francia céggel vette föl a kapcsolatot, a Sacem a digitális jogok egyik legnagyobb szakértője. A megállapodásról Szinger András, az Artisjus főigazgatója elmondta: „A nemzetközi streaming szolgáltatók növekvő száma, globális erejük és az általuk szolgáltatott adatok mennyisége miatt ma már hatékonyabb és fenntarthatóbb, ha ennek a feladatnak a jelentős részét egy olyan partnerre bízzuk, aki az évek során a világ egyik legjobbjává vált. Eközben a magyar zenei repertoár nyilvántartásba vétele, dokumentálása és azonosítása továbbra is az Artisjus felelőssége marad.” A gyorsabb és pontosabb elszámoláson túl magyar szerzők számára a gyakorlatban nem jelent változást a létrejövő partnerség, továbbra is az Artisjus marad hivatalosan a jogkezelőjük. Cécile Rap-Veber, a Sacem vezérigazgatója szerint az Artisjus profitálni fog a Sacem több területre kiterjedő licenszeiből és technológiai hátteréből.