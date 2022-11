P. L.;

Jelentősen meghosszabbítanák a piaristák a téli szünetet

Amennyiben minden feltétel adva lenne hozzá, úgy a távoktatásra is felkészíthető korosztályok a tél három hónapjából mindössze 27 napot töltenének az iskolában.

A piarista oktatási intézményeket fenntartó Piarista Rend Magyar Tartományához köthető az a fenntartói utasítást tartalmazó dokumentum, amely jelentősen kibővítené a téli szünetet, s amelynek egy oldala elkezdett terjedni csütörtökön több pedagógus csoportban - írja a hvg.hu.

A tervezetben az áll, hogy az utolsó tanítási nap december 16-a lenne, december 19-e és 21-e között tanítás nélküli munkanapot vagy szombati tanítási nappal kipótolt szünetet adnának ki az általános-, valamint a középiskolákban. Január 28-ától február 12-ig szünetet adnának ki, ez alatt az alsó tagozatosok számára szülői igény esetén biztosítanák az ügyeletet. A dokumentum szerint továbbá február 13. és március 3. között „az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a lehető legkevesebb jelenléti oktatással valósulhasson meg”. Hozzáteszik azonban, hogy ennek jelenleg nem adottak a törvényi feltételei, így csak tervezni tudják, de addig is azt kérik, hogy az intézmények készüljenek fel a digitális munkarendre való áttérésre.

A lap érdeklődött a Belügyminisztériumnál is, ők cáfolták, hogy bármi közük lenne a tervezethez, a téli szünet rendjét továbbra is a korábban ismert rendeletek határozzák meg - közölték. Vagyis a legtöbb oktatási intézményben a szünet várhatóan december 21-étől január 8-áig fog tartani.

Valaczka János Pál, a Piarista Rend Magyar Tartományának ökonómusa a hvg.hu-t arról tájékoztatta, nekik valóban van egy nagyon hasonló utasításuk az energetika vonatkozásában. Úgy fogalmazott: „Ez a fenntartói utasítás egy keretdokumentum, amin együtt dolgozunk az intézményeinkkel. Bizonyos rugalmasságot is biztosít nekik, hiszen működési körülményeik – adott esetben egy óvoda vagy egy gimnázium – között lehetnek eltérések. A cél azonban egyértelműen az energetikai kiadások visszafogása, ezért elkezdtünk szigorú energiamegtakarítási intézkedéseket kérni az intézményeinktől. Azt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebb energiát fogyasszuk el, mert fenntarthatóan szeretnénk a működést biztosítani”.

Az ökonómus azt mondta, fenntartóként minden lehetőséget megvizsgálnak, amivel spórolni tudnak, mint például az átlaghőmérséklet szabályozása, a nyílászárók zárva tartása, az áram használatának csökkentése, s ezek mellett a tanítási napokat is ésszerűen szeretnék kihasználni. Ugyanakkor Valaczka János Pál rögzítette, nem plusz szünetek bevezetéséről van szó, hanem a jogszabályi kereteken belül csoportosítanak át munkanapokat, vagy olyan plusznapokat iktatnak be, amelyeket későbbi, melegebb időszakra eső szombatokra helyeznek át. A február 13-ától tervezett távoktatási időszakra vonatkozóan az ökonómus is hangsúlyozta, hogy ennek a jogszabályi kerete jelenleg nem áll fenn, a cél az, hogy ne érje őket váratlanul, ha megnyílik ennek a lehetősége. Mindennek a célja az, hogy ne kelljen annyit fűteni a hideg hónapokban.