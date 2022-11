Juhász Dániel;

2022-11-14 07:00:00

„Nagyon kíváncsi vagyok, milyen céllal készült, és miért pont Orbán Viktorról kérdezték a diákokat egy honvédelemmel kapcsolatos kutatásban”

Furcsa online kérdőívet kellett kitölteniük egy székesfehérvári középiskola diákjainak, egyebek mellett arra kellett válaszolniuk, mennyire kedvező vagy kedvezőtlen a véleményük a NATO-ról, a Magyar Honvédségről, vagy éppen Orbán Viktorról – értesült a Népszava.

A lapunk által is megismert kérdőívben arra is rákérdeztek a középiskolásoknál, dolgozik-e valamelyik családtagjuk a médiánál vagy van-e olyan rokonuk, aki tagja valamilyen politikai pártnak. A felmérés készítői azt is tudni akarták, az adott diák mennyire büszke arra, hogy magyar. Mitől érzi magát a legbüszkébbnek, valamint mennyire tartja fontosnak, hogy Magyarországnak erős hadserege legyen és megfontolná-e csatlakozását a honvédséghez.

Lapunk érdeklődött a Honvédelmi Minisztériumnál és a Belügyminisztériumnál, választ csak az utóbbitól kaptunk: annyit írtak, a kérdőíves felmérés a tárca előtt nem ismert. A Székesfehérvári Tankerületi Központ már egy kicsit bővebb tájékoztatást adott, megkeresésünkre közölték, a tankerület által fenntartott intézmények közül egy gimnáziumban 20 tanuló töltötte ki önkéntesen, anonim módon az online kérdőívet egy honvédelmi ismeretekkel kapcsolatos kutatáshoz,

Ezt követően e-mailben érdeklődtünk az érintett középiskola igazgatójánál, ám választ nem kaptunk. Az intézményvezetőt végül telefonon sikerült utolérnünk, és szűkszavúan csak annyit mondott, a kutatás célja a fiatalok honvédelmi ismereteinek vizsgálata, de hogy ki rendelte meg a felmérést és kik fogják kiértékelni a válaszokat, nem volt hajlandó elárulni. Annyit még sikerült tőle megtudnunk, a felmérés elvégzésével kapcsolatban iskolán kívülről kaptak megkeresést.

– nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás szerint elképzelhető, hogy valójában a miniszterelnök népszerűségét szeretnék felmérni a középiskolások között, különösen az elmúlt hetek tanár-diák megmozdulásai után. A PSZ alelnöke szerint a kérdések egyébként is túlságosan célzottnak, irányítottnak tűnnek, szerinte azt is jó lenne tudni, például az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) jóváhagyta-e, hogy egy ilyen kutatásba bevonják a diákokat. Lapunk kereste a KK-t is, de válaszokat nem kaptunk.