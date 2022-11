Juhász Dániel;

oktatás;Publicus;polgári engedetlenség;pedagógussztrájk;tanárhiány;

2022-11-14 06:00:00

Itt a felmérés, már a fideszes szavazók 47 százaléka is egyetért a pedagógusok tiltakozásaival

Szinte minden ellenzéki szavazó és a kormánypárti szimpatizánsok nagy többsége is fizetésemelést adna a pedagógusoknak – derült ki a Publicus Intézet kutatásából.

Tizennégy százalékkal több Fidesz-szavazó támogatja a tanárok tiltakozását, mint alig egy hónappal korábban – derült ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készített friss kutatásából, amely a magyarországi felnőtt népességre életkor, nem és iskolázottság szerint reprezentatív.

A szintén a Népszavának készült október eleji felmérés szerint a Fidesz-KDNP híveinek 33 százaléka értett egyet a pedagógusakciókkal, míg a hónap végén már 47 százalékuk volt ugyanezen a véleményen. Az ellenzéki voksolóknál már korábban is egyértelmű volt a helyzet ebben a kérdésben (96 százalékuk támogatta a tanárokat), a mostani számok szerint – 98 százalék –, viszont nagyjából nincs is olyan szimpatizánsuk, aki ne lenne pedagógus-párti.

A magyarországi felnőtt lakosság körében szinte mindenki hallott már arról, hogy az elmúlt hónapokban polgári engedetlenséggel és gördülő sztrájkkal tiltakoznak a pedagógusok egyebek mellett az alacsony bérek és a túlterheltség miatt, ahogy arról is, hogy tanárok, diákok, szülők szolidaritási akciókkal, demonstrációkkal is próbálnak nyomást gyakorolni a kormányra az oktatás helyzetének rendezéséért.

A felnőtt népességen belül három százalékkal többen támogatják is a tanárok tiltakozását, mint október elején (69 százalék): az erre vonatkozó kérdésre a megkérdezettek 72 százaléka felelt egyértelmű igennel. A pedagógusok béremelésének kérdésében a politikai táborok között viszonylag nagy az egyetértés, az ellenzékiek 99 százaléka, a kormánypártiak 76 százaléka szerint szükség lenne arra, hogy a tanárok a jelenleginél magasabb fizetést kapjanak.

Arról, hogy mekkora béremelés járna a pedagógusoknak, viszont ismét megoszlanak a vélemények. Az ellenzéki szavazók 62 százaléka szerint 100 ezer forint fölötti összeggel kellene, hogy emelkedjenek a pedagógusbérek, míg a kormánypártiaknak csak 25 százaléka gondolja így. Ugyanolyan arányban (21-21 százalék) vannak az ellenzéki és a fideszes szavazók között, akik szerint a pedagógusoknak 50-100 ezer forintos béremelés járna. Az ellenzékiek 9 százaléka, a kormánypártiak 18 százaléka szerint 30-50 ezer forintos fizetésemelés is elég lenne, de a fideszesek körében vannak olyanok is (11 százaléknyian), akik szerint legfeljebb 30 ezer forintos béremeléssel is meg kellene elégedniük a pedagógusoknak.

A megkérdezettek 64 százaléka igennel felelt arra a kérdésre is, szükségesnek látja-e, hogy csökkenjenek a tanárok munkaterhei, 24 százalékuk válaszolt egyértelmű nemmel, 12 százalékuk nem akart vagy nem tudott válaszolni erre a kérdésre. A legtöbben (85 százalék) az ellenzéki oldalon támogatják a pedagógusok munkaterheinek csökkentését, de a kormánypárti szavazók 43 százaléka szerint is szükség lenne erre.