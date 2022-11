Á. Z.;

2022-11-14 10:08:00

Andor Lászlót jelöli az MNB felügyelőbizottsági tagjának az MSZP

A Magyar Szocialista Párt Andor Lászlót, Magyarország korábbi európai uniós biztosát, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsának korábbi tagját javasolja az MNB felügyelőbizottsága tagjának – derül ki az ellenzéki párt lapunknak elküldött közleményéből.

E szerint azért döntött Andor László ,ellett, mert volt EU-biztosként kiválóak az európai uniós kapcsolatai, behatóan ismeri az uniós döntési mechanizmusokat, és ezen túlmenően széleskörű nemzetközi kitekintéssel és ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatokról. „Jelenleg, amikor alapvető jelentőségű feladat Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti viszony rendezése, egy olyan személy felügyelőbizottsági taggá választása, aki az előbb említett ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkezik, fontos pozitív üzenet az EU számára, annak ellenére, hogy a felügyelőbizottság az MNB törvény szerint monetáris politikával nem foglalkozhat” – hangzik a közlemény.

Maga Andor László úgy nyilatkozott, hogy az MNB hosszabb ideje küzd a hitelességének helyreállításáért, amelyre nagy szükség lenne, hogy a magyar gazdaság a lehető legkevesebb veszteséggel vészelje át a következő, igen nehéz időszakot, és mielőbb egy fenntartható növekedési pályára álljon.

– Az MNB hitelességének megítélésénél tekintetbe kell venni, hogy az infláció mértéke Magyarországon az uniós átlagnál sokkal magasabb – hívta fel a figyelmet a volt EU-biztos, hozzáfűzve, hogy több szomszédjához hasonlóan az eurót Magyarország is bevezethette volna már. Szerinte Szlovénia és később Szlovákia és is jól járt az euró bevezetésével, amelyet nemsokára Horvátországban is bevezetnek.

