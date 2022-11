Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;

2022-11-14 17:58:00

Zelenszkij golyóálló mellény nélkül látogatott Herszonba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn az ország déli részén lévő Herszon városába látogatott, amit hónapokig tartó harcok után foglaltak vissza az ukrán erők, miután az oroszok kénytelenek voltak visszavonulni. Zelenszkijt éljenző emberek fogadták, a Kreml nemtetszésére, az orosz vezetés hangsúlyozta, hogy Herszon orosz terület, és az is marad.

Zelenszkij hétfői látogatása során katonai ruházatban sétált a város utcáin, az erről készült videók gyorsan terjedtek a közösségi médiában. Az orosz megszállás alatt feltehetően aláaknázott Herszonban sem sisakot, sem golyóálló mellényt nem viselt, hanem fegyveres testőrök vették körül. Számos ember jött el, hogy személyesen mondjon köszönetet az ukrán elnöknek. Mint újságíróknak kifejtette, látogatásával személyes támogatását akarta kifejezni a herszoniaknak . "Nem csak beszélünk róla, és ígérgettük, hogy visszatérünk, hanem ez ténylegesen be is következett és kitűzhetjük a zászlónkat" – hangoztatta. Hozzátette, maga is érezni akarta honfitársai érzelmeit és energiáját. "Ez is nagyon motivál" – emelte ki. Azt is hangsúlyozta, hogy különösen az amerikai rakéták okoztak nagy áttörést az itteni hadszíntéren.

"Előre haladunk" - mondta a katonáknak az ukrán elnök, azt is megjegyezve: „Készen állunk a békére, az egész országunk békéjére." Zelenszkij megköszönte a NATO és más szövetségesek támogatását az Oroszország elleni küzdelemben. Az ukrán hadsereg óvatosságból csak lassan vonult be a városba és a környező területekre. Zelenszkij az egyik legfontosabb azonnali intézkedésként említette a Herszonban és a környező területeken végzett aknamentesítést.

Az ukrán hadsereg több nyugati újságíró akkreditációját is visszavonta, miután tudósítottak a Herszon régióból. "A közelmúltban a média egyes képviselői figyelmen kívül hagyták a meglévő tilalmakat és figyelmeztetéseket, és a katonai parancsnokságok és az illetékes PR-osztályok hozzájárulása nélkül kezdtek el tudósítani Herszonból, még a stabilizációs intézkedések befejezése előtt" - áll a vezérkar hétfői közleményében.

Korábban a nap folyamán Zelenszkij éjszakai videoüzenetében azt mondta, hogy a hatóságok több mint 400 orosz háborús bűncselekményt tártak fel a térség visszafoglalt részein. Katonák és civilek holttesteit találták meg. Orosz katonákat és zsoldosokat tartóztattak le. A jogállamiságot 226 településen állították helyre, ahol összesen több mint 100 000 lakos élt.

Közben megérkezett a Momentum küldöttsége Ukrajnába, élén a párt elnökével, Gelencsér Ferenccel. A párt hangsúlyozta: morálisan elfogadhatatlan, hogy Magyarországról – egyedüliként az EU államaiból - még nem érkezett parlamenti delegáció az országba.