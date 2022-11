Varga Dóra;

2022-11-15 07:00:00

„Ugyanúgy kibabrált velünk a kormány, mint a kisbenzinkutakkal” - Nem sietik el Orbánék a kisboltok megsegítését

Támogatást ígér a falusi kisboltoknak a kormány, de még nem tudni, pontosan mikor kaphatnak némi ellentételezést a hatósági árak miatt elszenvedett veszteségeikért.

Milliós nagyságrendű támogatást kaphatnak a 2 ezer fő alatti településen működő kisboltok a Magyar falu program keretében – jelentette be Facebook-oldalán Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A bejegyzés szerint a több ezer kisbolt az egyszeri, egyösszegű működési támogatást bér- és rezsiköltségekre számolhatja majd el. A posztból nem derült ki, mikortól lehet benyújtani majd a pályázatokat, illetve mik lesznek a főbb elbírálási szempontok. Az MTI jelentése szerint a 700 lakosú Ácsteszéren a kisbolt avatásán később a kormánybiztos elmondta: 8 milliárd forint lesz a pályázat keretösszege, amely „néhány héten belül” indul. Arról is beszélt, hogy a kormány „a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is elkötelezett a magyar vidék és a kistelepülések támogatása mellett”, ezért a Magyar falu program folytatódik. A mostani lehetőséggel ugyanakkor minden olyan kisbolt élhet, amely 2 ezer fősnél kisebb településen működik, nem csak azok, amelyek tavaly támogatást kaptak. A pályázatok a Bethlen Gábor Alapkezelő oldalán jelennek majd meg.

Egyik „tájékoztatás” sem tért ki azonban arra, hogy a falusi kisboltok állami támogatására többek között a magas rezsiárak és a kormány élelmiszerárstopja, illetve annak kiterjesztése miatt van szükség. Sőt, szüksége volna rá a 2 ezer fősnél nagyobb települések kisboltjainak is, ők azonban a jelek szerint nem kapnak semmilyen segítséget.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter múlt szerdán jelentette be, hogy a kormány – a kristálycukor, a napraforgó étolaj, a BL 55-ös búzaliszt, a csirkemell és -farhát, a sertéscomb és a 2,8 százalékos UHT tej mellett – hatósági árat vezet be a tojásra és a krumplira is. Előbbi hét termék ára még a tavaly októberi marad év végéig, a tojást és a burgonyát pedig nem lehet drágában adni a boltokban és az online áruházakban, mint idén szeptember 30-án (a piacokra nem vonatkozik az árstop). Gulyás Gergely ekkor jelentette be azt is, hogy a kisboltoknak támogatást nyújtanak majd, „amelyet még az idén ki akarnak fizetni”, a részleteket pedig hétfőre ígérte.

Az árstop kiterjesztésével ezután – a falusi kisboltoknak ígért támogatással ellentétben - egy napot sem várt a kormány. A kormányrendelet múlt szerda éjjel megjelent, és már csütörtök 0 órától életbe is lépett. Mindez váratlanul érte a kereskedőket: a nagy üzletláncok boltjaiban a központ utasítására vártak az árazással kapcsolatban, a kisboltok pedig az újabb teher miatt dühöngtek.

A beígért támogatásról pedig úgy vélekedtek, hogy mire az odaér, ők már lehúzták a rolót. A fő probléma ugyanis az, hogy a kisebb boltok szűkebb termékpalettával dolgoznak, vásárlóik többnyire az alapvető élelmiszereket szerzik be náluk. Az árstopos termékeken elszenvedett nagyobb veszteségeiket így a multiknál kevésbé tudják szétteríteni a többi árucikken. Márpedig a legtöbb hatósági áras terméket már drágábban veszik meg, mint amennyiért eladhatják. A cukrot például 600 forintért tudják beszerezni, de a felét sem kérhetik érte, így minden kilón több, mint 300 forintot buknak. Már ha egyáltalán kapnak cukrot vagy tejet, hiszen a beszerzés is egyre nehezebbé vált a kisboltok számára. Kisebb tételeket igényelnek ugyanis, mint egy nagyobb üzlet, ezért a sor végére kerültek a nagykereskedőknél. A nagyobb üzletláncoktól pedig szintén nem tudják feltölteni készleteiket, mivel a multik – éppen a korábbi, ilyen jellegű próbálkozások miatt is - már hónapok óta korlátozzák a hatósági áras termékekből egy alkalommal megvásárolható mennyiséget. Rögtön léptek a tojás és a krumpli ügyében is: ma már a nagy üzletláncok mindegyike korlátozza, hogy egy vásárlás alkalmával mennyit lehet elvinni a krumpliból és a tojásból. Ezt vélhetően nemcsak a nagyobb veszteségek elkerülése érdekében teszik, hanem azért is, mert a szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hamarosan hiány lehet tojásból és krumpliból is.