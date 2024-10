Sok bolt nem nyitott ki

A főváros és az agglomeráció, valamint a nyugat-magyarországi régió kiskereskedelmi forgalma jelentősen meghaladta a kelet-magyarországi megyékét. A hátrányos helyzetű térségekben a fogyasztás még csökkent is. Ha Nagy-Britannia kilépése miatt a magyar GDP bővülése is megtorpan, az a fogyasztást is visszavetheti.