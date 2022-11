Z. Á.;

2022-11-14 19:22:00

Dobrev Klára: elfogadhatatlan az ellátórendszer átalakítása

A Demokratikus Koalíció (DK) árnyékkormánya többek között az infláció, az egészségügy és az épületfelújítások témájában fogalmazott meg javaslatokat – mondta a párt árnyékminiszterelnöke hétfőn. Dobrev Klára szerint az Orbán-kormány elveszítette az irányítást a hazai árszínvonal felett. A DK ezért azt indítványozza, hogy azonnal csökkentsék nulla százalékra az alapvető élelmiszerek "szűk körének" áfakulcsát, és ezt a csökkentést legalább március 31-ig tartsák fenn. Ezekre a termékekre ezt követően is csak öt százalékos áfakulcsot alkalmazzanak, a népegészségügyi termékadót pedig helyezzék hatályon kívül – kérte. A politikus emellett arra is felszólította a kabinetet, hogy április 30-ig mérsékelje öt százalékosra az energia áfakulcsát, a rendszerhasználati díjakat pedig fagyassza be.

Dobrev leszögezte, a DK elfogadhatatlannak tartja és elutasítja az egészségügyi ellátórendszer átalakításáról szóló kormányzati elképzeléseket. (Erről lapunk írt először.) A párt szakpolitikusa, árnyékegészségügyiminisztere, Komáromi Zoltán egyeztetést kezd az érintettekkel, mert a DK egy átfogó, minden részletre kiterjedő, végrehajtható alternatívával akar előállni.

Újabb területet elemezve Dobrev kiemelte, hogy a magyar lakóépületállomány közel nyolcvan százaléka felújításra szorul. Hangsúlyozta, hogy az árnyékkormány olyan programot fog kidolgozni, aminek keretében öt év alatt másfél millió lakást lehet felújítani. Ez a felújítási program megközelítőleg 4500 milliárd forintba kerülne, de a jelentős részét uniós forrásokból lehetne végrehajtani - érvelt a politikus.