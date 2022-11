Szalai Anna;

minisztériumok;

2022-11-14 22:02:00

Vitézy Dávid: olyan viharos gyorsasággal történtek a dolgok, hogy még nekem is meg kell emésztenem

Lázár János visszatérésében kódolva volt a konfliktus.

„A Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnésével az eddigi közlekedési államtitkári feladataim is véget érnek. A közlekedési szakterület felügyelete az új kormányzati feladatmegosztás szerint Lázár János minisztériumához kerül át” – jelentette be Vitézy Dávid, a megszűnő Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, hogy Palkovics Lászlóval együtt ő is távozik. (Ideiglenesen Kállai Éva helyettes államtitkár viszi az ügyeket helyette.) Vitézy köszönetet mondott Palkovicsnak és a kormánynak is a közös munkáért, amelynek szűk fél éve alatt „a hazai közösségi közlekedés és a vasút számos nagy ügyében tudtak a helyes irányba egyet előrelépni”.

Mindehhez az államtitkár egyetlen szót sem kívánt hozzáfűzni a Népszava kérdésére, mondván olyan viharos gyorsasággal történtek a dolgok, hogy még neki is meg kell emésztenie. Valójában Lázár János visszatérésében kódolva volt a konfliktus. Az építési miniszter valósággal rárúgta az ajtót a korábban Vitézy vezette Budapest Fejlesztési Központra (BFK), majd nekirontott Palkovicsnak is, magának kérve a közlekedési területet is.

Az állami projektek felülvizsgálatáról, majd felfüggesztéséről szóló bejelentésekkel párhuzamosan Lázár először átnevezte, majd teljes egészében beolvasztotta saját minisztériumába a Vitézy Dávid által irányított, menetközben csaknem 300 fősre hízott sok milliárdos fővárosi projektekért felelős BFK-t. Vitézyt Palkovics menekítette ki azzal, hogy közlekedési államtitkárrá nevezte ki minisztériumába.

A BFK, de még az Orbánhoz családilag is közel álló Vitézy sem kapott semmilyen kritikát korábban a kormánytól vagy éppen a miniszterelnöktől, amelyből arra következtethettek volna, hogy elégedetlenek a munkájukkal. Az újabb választási győzelem után azonban Budapest teljesen érdektelenné vált a Fidesz számára. Ráadásul Orbán káderpolitikájába kiválóan beleillett a kormányon belüli hatalmi libikóka megbillentése.

Vitézy személyesen is Lázár célkeresztjében érezhette magát. A BFK munkatársainak elbocsátásakor állítólag olyan mondatok is elhangzottak: „Megbocsáthatatlan, hogy Budapest fejlesztésén dolgozott”. Ezzel a szélsőséges Budapest ellenességgel Vitézy sohasem tudott volna azonosulni, így nem igen volt más választása, minthogy hátralép. Az viszont meglepő lenne, ha nem találnának másutt kormányközeli helyet neki. Ahogy Fürjes Balázsnak is sikerült ez a választások után a Miniszterelnökségen. Fürjes egyébként Vitézyt „az elmúlt 32 év legígéretesebb, egyik (vagy szűkítés nélkül a) legfelkészültebb közlekedési államtitkárának” nevezte a lemondása után.