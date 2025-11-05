A minisztériumokról szavaz az új Országgyűlés

Az Országgyűlés ma szavaz a negyedik Orbán-kormány tíz minisztériumának létrehozásáról - írja az MTI. Az indítvány alapján a leendő kabinetnek tíz tárcája lesz. Megszűnik a kormányzati tevékenység összehangolásáért való külön miniszteri felelősség, az ilyen feladatok megoszlanak a kormányzati központ szervei között.