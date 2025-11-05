Távoktatás is indul a témában.
A minisztériumok nagy részénél idén is elmarad a karácsonyi osztogatás, egyedül a Honvédelmi Minisztérium jelezte, ajándékcsomagokkal kedveskedik a munkatársainak.
Átlagos havi bruttó fizetésük 1 millió 72 ezer forint. A legtöbben – 27 politikai tanácsadó és 8 politikai főtanácsadó – a Miniszterelnökségnél vannak.
Úgy tűnik, idén sem kapnak a minisztériumi dolgozók év végi prémiumot – derült ki a Népszava közérdekű adatigénylésére érkezett válaszokból.
A köztisztviselők eltávolítása már meg is kezdődött.
Az ápolók béremeléséről a magyarázatként kiadott közleményben sem esik szó. Az állami illetmények növekedését álláshelyek megszüntetésével ellensúlyoznák.
A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint utóbbi indokolt, hiszen a vezetők illetménye 2019 óta változatlan.
A minisztériumok az alkalmazottak személyi juttatásaira 115,3 milliárd forintot fordítottak, ami 16 százalékkal nagyobb az előző évihez képest. Előre, nem hátra.
Lázár János visszatérésében kódolva volt a konfliktus.
Jövőre már több mint 12,5 ezen dolgoznak a minisztériumokban, ez az ideinél 500 fővel, 2010-hez képest viszont 7000 fővel több.
Éves szinten csaknem egymilliárd forintba kerül az adófizetőknek a minisztériumoknál ilyen címen foglalkoztatott csaknem száz ember.
Jövőre a minisztériumok létszáma kis híján 12 ezer főre duzzad. 2010-ben az Orbán-kabinet tárcáinál még csak 5700-an dolgoztak.
Az eredeti költségvetéshez képest 3200 milliárd forinttal többet költ az idén a kormány. De nem feltétlen válságkezelésre, hanem például fegyverkezésre.
A minisztériumokban a Figyelőből rendelnek a legtöbbet, de a HVG-t, a legnagyobb példányszámú hetilapot csak egy tárca járatja.
Nyolc év alatt a duplájára, 13 ezer főre hizlalta a minisztériumok létszámát az Orbán-kormány. Az elmúlt hónapok leépítései után még mindig 5300-zal dolgoznak többen a tárcáknál, mint 2010-ben.
Egyre fogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ezúttal az egészségügyi szakképesítés területét veszítheti el. Dúl a Kásler-Palkovics háború.
Fél évvel ezelőtt 3400 alkalmazottnak szűnt meg a munkaviszonya.
A City Taxi márciusban két évre szóló, mintegy 209 milliós szerződést kötött a kormányzati munkát végző tisztviselők személyszállítására. A cégnek novemberig még élő szerződése volt ugyanerre a célra.
Nagy István tárcájánál fejenként 400 ezer forint értékben kaptak Erzsébet-utalványt a dolgozók. Több minisztériumban hiába várták az év végi bónuszt.
Akár 50 milliárd forintot költhetnek el üzemanyagra a minisztériumok és háttérintézményeik az EU-s forrásokból. A beszerzésen egyetlen ajánlattevő volt, a Mol.
Az Országgyűlés ma szavaz a negyedik Orbán-kormány tíz minisztériumának létrehozásáról - írja az MTI. Az indítvány alapján a leendő kabinetnek tíz tárcája lesz. Megszűnik a kormányzati tevékenység összehangolásáért való külön miniszteri felelősség, az ilyen feladatok megoszlanak a kormányzati központ szervei között.
Az információs fekete lyukként működtetett minisztériumi sajtóosztályokon több mint 120 embert alkalmaznak, mégis sokszor tűnik úgy, a kormány célja inkább a némaság.
Több mint 25 millió forint közpénzt költött el a Belügyminisztérium "a macedón-görög határszakasz megerősítése" címszó alatt - derült ki abból a dokumentumból, amelyet Mesterházy Attila kért ki a tárcától.
Százezer forintnyi Erzsébet-utalványt ad belföldi állományú munkatársainak év végén a külügyminisztérium - közölte lapunk kérdésére a tárca.