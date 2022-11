nepszava.hu;

Rogán Antal;Palkovics László;Technológiai és Ipari Minisztérium;

2022-11-15 08:33:00

Rogán Antal veszi át Palkovics feladatait decemberig

Orbán Viktor külön miniszterelnöki rendeletet hozott erre.

Decemberig Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter veszi át a hétfőn lemondott Palkovics László feladatait – olvasható a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor a lépést külön miniszterelnöki rendelettel oldotta meg.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn hivatalosan is bejelentette Palkovics László távozását, továbbá azt is, hogy megszűnik az utóbbi által vezetett Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM), amelyet feldarabolnak. Ennek keretében

Az újonnan megalakuló energiaügyi tárca vezetője Lantos Csaba lesz.