nepszava.hu;

forgalmi;változás;jogosítvány;közúti ellenőrzés;

2022-11-15 09:29:00

Januártól nem szükséges a vezetőnek magánál tartania a jogosítványt és a forgalmi engedélyt

Semmilyen módon nem szankcionálhatják majd a vezetőket, hiszen az ilyesmi többé nem minősül szabálysértésnek.

Januártól nem szükséges a vezetőnek magánál tartania a jogosítványt és a forgalmi engedélyt – írja a Telex.

A beszámoló szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 2020. május 28. óta hatályos módosítása a jövő év elejétől teljesen új helyzetet teremt. 2023. január 1-től nem kell majd bemutatni a fenti két okmányt az igazoltatáskor, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket, hiszen az ilyesmi többé nem minősül szabálysértésnek. Fontos részlet, hogy a változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy

A helyzet változatlan lesz külföldön: magyar autósként továbbra is magunknál kell tartanunk az okmányainkat, és a Magyarországon regisztrált jármű nemzetközi kötelező biztosítási igazolását.

Mint azt megjegyzik, a közúti ellenőrzést végző rendőröknek eddig is mérlegelési joguk volt, ezért akár szóbeli figyelmeztetéssel is továbbengedhették azokat az autósokat, akik kérésre nem adták át járművük forgalmi engedélyét vagy a jogosítványukat, az okmányok otthon felejtése azonban egyelőre szabálysértésnek minősül. Ilyesmiért most még 5 vagy 50 ezer forint helyszíni bírság járhat, és akár 150 ezer forintot fizethet az, akivel szemben szabálysértési eljárást indítanak.

A portál rendőrségi forrása szerint a gyakorlat általában az, hogy aki az első pillanattól együttműködik az igazoltatás során, és nem találnak nála más problémát, azt figyelmeztetéssel továbbengedik. Arra a kérdésre viszont nem tudott válaszolni az ORFK, hogy hány esetben büntettek eddig az otthon felejtett okmányok miatt, mert erről nem készült részletes kimutatás.

Az ORFK válaszában megerősítette az értesülést, és felhívják a figyelmet, hogy a rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a Belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat a náluk lévő többfunkciós kézi számítógéppel. A törvénymódosítás tehát tulajdonképpen csak lekövette az informatikai fejlesztéseket.

A rendőrök néhány kattintással kideríthetik, hogy érvényes-e egy magyar rendszámú gépjármű műszaki vizsgája, van-e rajta kötelező biztosítás, nem körözik-e, esetleg nem vonták-e ki korábban a forgalomból. A változás érdekes mellékterméke, hogy aki nem a saját vagy az általa üzemben tartott autó volánja mögött ül, annak sem kell külön készülnie az új helyzetre, ugyanis régóta nem kötelező úgynevezett kölcsönadási szerződést kötni az autó tulajdonosával vagy üzembentartójával. Ilyen megállapodást azért érdemes mégis kötni, mert az autóval okozott biztosítási káreseménnyel, illetve közlekedési szabálysértéssel kapcsolatos felelősség utólagos tisztázásához ad kézzelfogható bizonyítékot.

Az ellenőrzéshez használt készülékkel a rendőrök meg tudják nézni az igazoltatott vezető személyi adatait is, illetve hogy van-e érvényes jogosítványa az adott járműkategóriára, valamint nem tiltották-e el a vezetéstől.

Azokban az esetekben, amikor valakinek a helyszínen elvennék a jogosítványát, ezt januártól csak akkor fogják megtenni, ha az illető átadja azt, de bárhogy is dönt, vezetési jogosultságát egyszerűen felfüggesztik az állami rendszerben. A perceken belül rögzített változást követően hiába lesz nála a kártya, minden ellenőrzésen azonnal tudni fogják, hogy engedély nélkül vezet. Mindez hasonlóan alakul akkor is, ha egy autót a rendőr von ki a forgalomból: ha vezetője átadja a forgalmit, elveszik tőle, de akkor is kivonják a forgalomból az autót, ha nincs kéznél az okmány. Ilyen esetekben utólag kell leadnia azt.