Gál Mária;

schengeni övezet;

2022-11-16 10:40:00

Horvátország lehet az egyedüli befutó a schengeni övezet bővítésében

A svéd és a holland kormány döntésén múlhat, hogy felgyorsul-e az átkelés a magyar–román határon.

Az Európai Unió Tanácsa ugyan csak december 9-én szavaz a schengeni övezet bővítéséről, de szerdán már akár ki is derülhet, hogy a világ legnagyobb, határok nélküli utazási területe január elsejétől egy, vagy három új tagországgal bővül. Az Európai Bizottság biztosi testülete ugyanis november 16-án vitatja meg a Romániáról, Bulgáriáról és Horvátországról szóló országjelentéseket, illetve a három ország schengeni térséghez való csatlakozásra való felkészülés szintjét. A Bizottság értékelését a nap folyamán nyilvánosságra hozzák, a jelentéseket pedig az EU Tanácsának munkacsoportjai elé terjesztik. Igaz ugyan, hogy a schengeni bővítés elsőszámú kerékkötője nem az Európai Parlament vagy a Bizottság, utóbbi állásfoglalása és kiállása azonban a kormány- és államfőkből álló végső döntéshozó szerv, a Tanács tagjaira is gyakorolhat hatást.

Pillanatnyilag három ország vár a jóváhagyásra – a 2007-től EU-taggá vált Románia és Bulgária 2010 óta, valamint az Unióhoz 2013-ban csatlakozó Horvátország, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy utóbbi lehet a nevető harmadik, azaz az egyedüli befutó.

Románia és Bulgária reményei azonban ismét szétfoszlani látszanak, annak ellenére, hogy az Európai Parlament és a Bizottság támogatja csatlakozásukat. Az ukrajnai háború felértékelte a fekete-tengeri országokat, Románia stratégiai geopolitikai pozíciói, Bukarest kooperatív politikája-diplomáciája, a területén található NATO-támaszpontok erősítése mind arra engedtek következtetni, hogy ezúttal valóban sikerül lezárni a tizenkét éve húzódó ügyet – és egyben véget vetni a magyar-román határon kígyózó több kilométeres, környezetszennyező kamionsoroknak. Mindezt azonban felülírhatja a holland és a múlt héten megszellőztetett svéd ellenállás, annak ellenére, hogy mindkét ország teljesíti a csatlakozási kritériumokat.

Október 20-án a holland parlament határozatot fogadott el, amelyben felszólította a hágai kormányt, hogy ne tegyen "visszafordíthatatlan lépéseket" Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozásának irányába, és "további vizsgálatokat” kért a határőrizetre vonatkozóan illetve a romániai jogállamiság és korrupció ügyében.

Múlt héten a Dagens Niheter című svéd napilap számolt be arról, hogy az ellenzékbe szorult svéd szociáldemokraták, a jobboldali kormányt kívülről támogató szélsőjobbal, a Svéd Demokratákkal együtt ellenezi a román és bolgár schengeni csatlakozást, mert szerintük ez nemzetbiztonsági kockázattal járna Svédországra nézve. Ulf Kristersson frissen alakult stockholmi kormányának nincs többsége a parlamentben, így aligha tudja megszerezni a bővítés jóváhagyásához szükséges többséget. Bukarest, ahol a kormányzó nagykoalíció része a szociáldemokrata PSD is, még reménykedhet abban, hogy a Stefan Löfven korábbi svéd miniszterelnök, az Európai Szocialisták Pártjának októberben megválasztott új elnökének pártja meggondolja magát, de a holland voks akkor is nyitott kérdés marad.

A bővítésről szóló végső döntést a tagállamoknak egyhangúlag kell meghozniuk. Az EU soros elnökségét ellátó Csehország azt szorgalmazza, hogy mindhárom belépésre váró ország egyszerre, január elsejétől tagja lehessen a szabad mozgást biztosító schengeni övezetnek.