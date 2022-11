Rakétákkal támadják Kijevet az oroszok, miközben a G20 csúcstalálkozóján éppen elítélni készülnek őket az Ukrajna elleni háborúért

Á. Z.;

Oroszország;Ukrajna;háború;támadás;Kijev;

2022-11-15 15:04:00

Két lakóépületet is találat ért.

Orosz rakétatámadás érte kedd délután Kijevet. Az ukrán fővárosban több becsapódás robaját is lehetett hallani, Vitalij Klicsko városi polgármester közlése szerint Pecserszk kerületben két lakóházat ért találat, több rakétát pedig a légvédelem szedett le az ukrán főváros felett.

Kijevet több mint egy hete nem érte hasonló támadás, amelyet az oroszok arra a pillanatra időzítettek, amikor a G20 vezetői éppen elítélni készülnek Vlagyimir Putyin elnök rendszerét az indonéziai Bali szigetén tartott csúcstalálkozójukon az Ukrajna ellen február 24-én elindított háborúért. Az erről szóló szövegtervezetben az áll, hogy a „legtöbb” G20-ország elítéli Oroszországot, maga Oroszország és Kína azonban húzódozik ettől. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ állami hírügynökség közlése szerint kedd délután elutazott a csúcstalálkozóról. G19 – kajánkodott ezen egy tweetben az ukrán védelmi minisztérium.

Kirilo Timosenko ukrán elnöki tanácsadó hivatala videót is közzétett az egyik rakéta becsapódása utáni állapotokról. A The Kyiv Independent tweetjében tévesen szerepel a november 14-i dátum, a Reuters helyszíni fényképfelvételei tanúsítják, hogy a keddi, november 15-i támadás nyomait mutatja a videó.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ