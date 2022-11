Králik Emese;

Szentes;

2022-11-16 11:14:00

Több mint 300 milliós többletkiadása lett idén Szentesnek az elvonások és az energiaár-növekedés miatt

A gyerekeken akkor sem fog spórolni a település.

– Ilyen nehéz ciklus talán még nem volt a szentesi önkormányzat életében. Az elvonások miatt idén is jelentős bevételkieséssel számoltunk, majd ehhez jött az energiaár-növekedés miatt keletkező több mint 300 milliós többletkiadás 2022. végéig. A következő időszak plusz terheit megbecsülni sem lehet pontosan. Mindezek ellenére a gyerekeken akkor sem fogunk spórolni – jelentette ki lapunknak a Csongrád-Csanád megyei Szentes alpolgármestere, Kiss Csaba István.

A meghosszabbított téli szünet Szentesen is számos családot hoz nehéz helyzetbe. Sok szülőnek nincs lehetősége a már korábban rögzített szabadságok időpontját módosítani. A térségre jellemző kertészeti, élelmiszeripari vállalkozásoknál, valamint a kereskedelemben sem tudják a dolgozókat január első napjaiban nélkülözni, a gyermekek viszont nem maradhatnak felügyelet nélkül. Kiss Csaba István leszögezte: „egymillió forinton nem múlhat, hogy segítsünk a gyermekes családoknak.” A pénzből 2023. január 2-től, hétfőtől péntekig ingyenes téli napközit szerveznek, amelyre november végéig lehet jelentkezni. A szervező a szentesi művelődési központ lesz, a helyi múzeum és a könyvtár bevonásával. Az alpolgármester szerint napi három étkezést és változatos programokat biztosítanak mintegy száz általános iskolásnak. A felügyeletben a Családsegítő Központ szakemberei is részt vesznek, valamint már eddig két civil szervezet jelezte, hogy csatlakoznának a programkínálat bővítéséhez. – Legyen bármilyen takarékos ez az időszak, az évi közel 8 milliárdos költségvetésű városban a gyermekellátás, az idősek gondozása és a szociális szféra lesz a legutolsó, ahol megszorítások lesznek, tette hozzá Kiss Csaba István.

A szeptember végén hozott, az őszi szünet rovására történő kormánydöntésről lapunk is beszámolt. Az önként vállalható feladatról számos településen érdeklődtünk, ahol válaszoltak, ott azonos álláspontot képviseltek: mivel az iskolák nem az önkormányzatok fenntartásában vannak, a helyhatóság nem szervez téli napközit. Azért akad ellenpélda is. Amint azt a Népszava megírta: a fővárosban a II. kerületi önkormányzat a Marczibányi Téri Művelődési Központ mellett a Klebelsberg Kultúrkúriában is napközit nyit, ahová azokat a gyerekeket várják, ahol a családnak problémát jelent a meghosszabbított téli szünet.