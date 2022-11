Vas András;

2022-11-16 10:27:00

Kampány alatt még Európa legmodernebb vasútijármű-gyártóját ígérte a városnak az Orbán-kormány, eddig egyetlen árva kapavágás sem lett belőle

Bár az április 3-i parlamenti választás előtt Európa legmodernebb vasútijármű-gyártóját ígérte a kormány Nagykanizsán, információink szerint a Zala megyei városban még egy kapavágás sem történt az üzemnek kijelölt helyen. Közben megszűnt az a tárca, amelyhez a beruházás tartozott.

– A gyárlétesítési szándék és a beruházás tervezett paraméterei változatlanok. A megvalósítás publikus mérföldköveiről megfelelő időben tájékoztatást adnak majd a felek – felelte a Népszava megkeresésére október végén, az akkor még létező Technológiai és Ipari Minisztérium (ITM), melynél a Nagykanizsára tervezett vasútijármű-gyártóüzem ügyében érdeklődtünk. (Mint arról írtunk, Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondott, a tárcája pedig megszűnt.) Idén márciusban jövő tavaszra ígérték az első vagon elkészültét, ehhez azonban már nemhogy a végéhez kellene közelítenie az építkezésnek, de már a gyártósorokat kellene beszerelni – gondolnánk laikusként. Ehhez képest információink szerint még egy kapavágás sem történt az üzemnek kijelölt területen.

Nem véletlen, hogy a lapunk által megkérdezett kanizsaiak tamáskodnak a beruházás valódiságát illetően. Mint arról márciusban lapunk is beszámolt, alig több, mint egy héttel az áprilisi parlamenti választások előtt jelentette be Palkovics László – akkor még információs és technológiai miniszter –, hogy a cseh Nymwag Európa legmodernebb vasútijármű-gyártó üzemét építi meg Nagykanizsán, csaknem 1500 embernek biztosítva majd munkahelyet. Palkovics akkor arról is beszélt, hogy

Robert Spisák, a Nymwag Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta, a majdani gyár a két éve megszűnt DKG 36 hektáros területén épül majd meg barnamezős beruházással, gyártókapacitása alapján pedig a második-harmadik legnagyobb ilyen üzem lesz Európában. Ekkor állította az ügyvezető, hogy várhatóan egy éven belül elkészül az első vagon. Cseresnyés Péter, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője pedig kiemelte: bár jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban is Nagykanizsán, ilyen nagyságrendű beruházásra évtizedek óta várt a város.

A nagy bejelentést már akkor is sokan kétkedve fogadták, s légből kapott választási kampányígéretnek tartották, pedig nem sokkal a negyedik kétharmados Fidesz-KDNP-siker után – Cseresnyés Péter is hozta a körzetét – kiderült, igencsak nagy szükség lenne Kanizsán új munkahelyekre. A Tungsram Operations ugyanis április közepén tömeges elbocsátásokat jelentett be, a dél-zalai városban például több, mint 700 dolgozót tett az utcára. A leginkább az izzógyártásáról ismert cég problémái már a választások előtt ismertek voltak.

Még a laikus számára is beszédesnek bizonyult, hogy a Tungsram februárban egyoldalúan felmondta a kollektív szerződés elbocsátásokra és végkielégítésekre vonatkozó passzusait, ami egyértelműen előre jelezte, hogy drasztikus leépítésekre készül. Ennek ellenére Balogh László Nagykanizsa fideszes polgármestere márciusban pletykának és kampányfogásnak titulálta az ellenzék által felvetett problémát. S nem sokkal azután, hogy az ellenzéki közgyűlés elé próbálta vinni a Tungsram-ügyet, bejelentették a majdani vasútijármű-gyártóüzemet.

Erről egyébként a választás óta senki sem beszél hivatalosan. A már nem létező minisztérium semmitmondó válaszából sem derült ki sok minden, annyi azonban mindenképpen, hogy jövő tavasszal bizonyosan nem kezdődik meg a termelés a gyárban. A hajdani DKG-telepen ugyanis jelenleg semmi előjele, hogy bármilyen üzem épülne. Kerestük Balogh László polgármestert is, a fideszes városvezető azonban több hét alatt sem reagált megkeresésünkre. A Nymwag Magyarországnak is elküldtük kérdéseinket, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogyan áll a beruházás, mikorra várható a termelés megkezdése, egyáltalán megépül-e a gyár, esetleg gátolja-e valami a projekt megvalósulását? Kérdéseinkre tőlük sem kaptunk választ.