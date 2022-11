P. L.;

A korábbi orosz elnök szerint a Nyugat hibrid háborút folytat Oroszország ellen.

Szűkszavúan Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök is kommentálta a Lengyelországot ért rakétabecsapódást a Twitteren.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.