Rostoványi András;

Oroszország;Kína;Ukrajna;háború;G20;

2022-11-16 11:00:00

Oldódik a feszültség a Nyugat és Kína között

A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport idei csúcsértekezlete egyértelműen az Ukrajna elleni orosz invázió körül forog, ám a kétnapos összejövetel résztvevői az egymással való nézeteltéréseik elsimításával is megpróbálkoztak.

Joe Biden amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő kölcsönösen konstruktívnak értékelt találkozója kedvező alaphangot adott az eseménynek; más nyugati vezetők is kihasználták a kínálkozó lehetőséget, hogy az ázsiai szuperhatalom első emberével tárgyaljanak. Ahogyan a hétfői Biden–Hszi-dialógus, ezek a találkozók sem rendezték az ellentéteket, viszont a feszültség oldása irányába terelték a kétoldalú viszonyt.

Emmanuel Macron francia elnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő és más európai vezetők arról is győzködték Hszi Csin-pinget, hogy vesse latba befolyását, és bírja rá Oroszországot az ukrajnai háború lezárására. Macron szerint abban egyetértettek, hogy tiszteletben kell tartani Ukrajna területi integritását és szuverenitását. A francia elnök szerint mindkét ország eltökélt szándéka, hogy "véget vessen az ukrajnai háború eszkalálódásának és kezelje annak következményeit".

Anthony Albanese ausztrál kormányfő is tárgyalt a kínai elnökkel, ami önmagában jelentős áttörés az évek óta feszült kétoldalú viszony tükrében. A megbeszélésen Kína által 2020-ban bevezetett egyoldalú kereskedelmi korlátozások és más vitás kérdések kerültek terítékre. A felek kölcsönösen pozitívnak értékelték az eszmecserét, és arra utaltak, hogy javítani kívánnak az ausztrál–kínai kapcsolatokon.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek tíz perces rövid beszélgetésre futotta Hszi Csin-pinggel, amelyen a - Reuters szerint - komoly aggodalmának adott hangot a kínai beavatkozások miatt. Trudeau ezzel valószínűleg a 2019-es és 2021-es kanadai választások befolyására tett kínai erőfeszítésekre illetve a hétfőn, Québec államban letartóztatott kémkedéssel vádolt kínai állampolgárok gondolt. Más témák is szóba kerültek és a két vezető egyetértett, hogy a párbeszéd folytatásában.

Az amerikai elnöknek is sűrű programja volt, mások mellett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, Recep Tayyip Erdogan török államfővel és Narendra Módi indiai kormányfővel is kétoldalú találkozókat tartott. Modival az indiai származású Rishi Sunak brit miniszterelnöknek is volt lehetősége egy-két szót váltani.

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) soros elnökségét betöltő Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Szen viszont kimaradt a jóból, miután pozitív lett a koronavírus-tesztje. A politikus lemondta programjait, egyben aggodalmát fejezte ki a G20-as csúcs résztvevőinek egészsége miatt. Hun Szen a vasárnap zárult ASEAN-csúcstalálkozón találkozott bizonyos vezetőkkel, akiket potenciálisan meg is fertőzhetett, köztük van például Biden és a házigazda John Widodo indonéziai kormányfő is.